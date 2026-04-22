Në Dragodan, në një nga zonat më të kërkuara të Prishtinës për banim, ofrohet për shitje banesa 114.45m² në rrugën “Kosturri” - një lokacion që kombinon qetësinë, pamjet panoramike dhe qasjen e shpejtë në qendër.
Banesa, e ndërtuar nga DS Construction, ka organizim funksional të hapësirave: qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, banjo, tualet, depo dhe ballkon. Orientimi nga lindja dhe jugu mundëson ndriçim natyral gjatë ditës, duke krijuar ambient të rehatshëm për jetesë.
Ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë për vendparkim, ndërsa ngrohja është e mundësuar me energji elektrike. Banesa ofrohet pa mobilim, duke i dhënë mundësi blerësit ta përshtasë sipas nevojave të veta.
Dragodani dallohet për qetësinë, ndërtimet cilësore dhe afërsinë me qendrën e qytetit, çka e bën këtë pronë një zgjedhje të qëndrueshme për jetesë familjare apo investim. Dokumentacioni është i rregullt dhe i verifikuar me noter.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Jug
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Vendparkim
- Ashensor
Agjenti: Yll Kuçi
Emaili: ylli.kuqi@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend