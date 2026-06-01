Nëse jeni në kërkim të një shtëpie të rehatshme për jetesë familjare, në një lagje të qetë dhe me shërbime afër, kjo pronë në Lagjen Qëndresa është një ofertë që nuk duhet ta lini pa e parë.
Shtëpia ka sipërfaqe prej 220m² dhe ofrohet për shitje me çmim 260,000 euro. E ndarë në përdhes dhe një kat, ajo ofron organizim praktik të hapësirave, me qëndrim ditor, kuzhinë, katër dhoma gjumi, dy banjo, depo dhe dy ballkone.
Me orientim nga perëndimi, lindja dhe jugu, shtëpia përfiton ndriçim natyral gjatë ditës, ndërsa sistemi i ngrohjes mundësohet me dru dhe energji elektrike. Prona është e pajisur edhe me tri kondicionerë, duke e bërë më funksionale për çdo sezon.
Një tjetër përparësi është hapësira për garazh dhe vendparkim, ndërsa dokumentacioni është i rregullt, me fletë poseduese dhe mundësi realizimi përmes noterit.
Lagjja Qëndresa njihet për ambientin e qetë dhe qasjen e lehtë në shërbime të përditshme, si markete, dyqane dhe shërbime të tjera të nevojshme.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 4 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Lindje, Jug
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS, Dru
- Garazh
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Arben Haliti
Emaili: arben.haliti@pro-rks.com
Numri kontaktues: 383 44 888 444
