Truall 97.51 ari në shitje në Sllatinë të Madhe - mundësi investimi pranë Aeroportit të Prishtinës #15586
Në një lokacion me potencial të lartë zhvillimi, afër Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, ofrohet për shitje trualli me sipërfaqe 97.51 ari në Sllatinë të Madhe.
Prona ka qasje direkte në rrugë dhe ballinë prej 48 metrash, duke e bërë të përshtatshme për zhvillime të ndryshme afariste dhe industriale. Falë pozitës strategjike dhe hapësirës së madhe, trualli mund të shfrytëzohet për ndërtime të ulëta montuese P+2, depo, fabrika, sallone apo objekte të ngjashme biznesi.
Trualli është i pajisur me fletë poseduese, ndërsa dokumentacioni realizohet përmes noterit. Në dispozicion janë edhe infrastruktura bazë, përfshirë rrugën dhe kanalizimin.
Me çmim prej 1,170,000 euro, kjo pronë paraqet një mundësi të mirë për investitorë dhe biznese që kërkojnë hapësirë funksionale në një zonë me lidhje të shpejtë me aeroportin dhe rrugët kryesore.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- Kanalizim
Kontakti:
Agjenti: Vigan Limani
Emaili: vigan.limani@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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