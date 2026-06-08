Lokal 1823m² me qira në Zonën Industriale të Prizrenit - hapësirë e madhe për zhvillim biznesi #15454
Për bizneset që kërkojnë hapësirë të gjerë, organizim funksional dhe qasje të lehtë nga rruga kryesore, ky lokal në Zonën Industriale të Prizrenit ofron kushte të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme afariste.
Me sipërfaqe totale prej 1823m², ky lokal ndodhet në Zonën Industriale të Prizrenit, në rrugën “Tirana”, te Premium Park Hotel. Lokacioni pranë rrugës kryesore i jep pronës qasje të lehtë dhe e bën të përshtatshme për biznese që kërkojnë hapësirë të madhe, organizim praktik dhe mundësi të mira për qarkullim.
Lokali është i ndarë në dy nivele: përdhesa me 898m² dhe kati me 925m². Të dyja nivelet ofrojnë hapësira të gjera të shfrytëzueshme, të cilat mund të përshtaten sipas nevojave të biznesit. Prona ka gjithsej gjashtë tualete, duke mundësuar funksionim më të lehtë për staf, klientë apo aktivitete me qarkullim më të madh.
Orientimi nga të gjitha anët i jep lokalit ndriçim natyral gjatë ditës, ndërsa sistemi i ngrohjes me energji elektrike, ashensori dhe hapësira e mjaftueshme për vendparkim e plotësojnë funksionalitetin e pronës.
Duke marrë parasysh sipërfaqen, strukturën dhe pozitën në Zonën Industriale, lokali është i përshtatshëm për showroom, depo, qendër shërbimi, hapësira zyrash, aktivitet tregtar apo veprimtari të tjera afariste që kërkojnë kapacitet të madh dhe qasje praktike.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 hapësira
- 6 banjo
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Veri, Jug
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Adonis Mulaku
Emaili: adonis.mulaku@pro-rks.com
Numri kontaktues: tel:+383 44 888 444
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