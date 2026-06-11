Nëse po kërkoni një truall të përshtatshëm për ndërtimin e një shtëpie apo banimi individual, kjo pronë në Çagllavicë ofron një mundësi praktike në një zonë të afërt me Prishtinën dhe me qasje të mirë.
Trualli ka sipërfaqe prej 3 ari dhe ndodhet në Çagllavicë, një lokacion që vazhdon të jetë i kërkuar për banim për shkak të qetësisë, afërsisë me qytetin dhe zhvillimit të vazhdueshëm të zonës. Prona ka qasje në rrugë dhe është e pajisur me lidhje të energjisë elektrike, ujësjellësit dhe kanalizimit, duke e bërë më të lehtë planifikimin për ndërtim.
Për nga destinimi, trualli është i përshtatshëm për ndërtime të ulëta, shtëpi dhe banime individuale. Kjo e bën pronën të favorshme për familje që dëshirojnë të ndërtojnë një hapësirë sipas nevojave të tyre, por edhe për ata që kërkojnë një investim në një lokacion me potencial afatgjatë.
Një përparësi e rëndësishme është dokumentacioni i rregullt, pasi trualli posedon fletë poseduese, ndërsa kontrata e blerjes realizohet te noteri.
Me çmim prej 100,000 euro, ky truall në Çagllavicë paraqet një mundësi të mirë për ndërtim individual në një zonë praktike dhe të qasshme pranë Prishtinës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- KEDS
- Ujë
- Kanalizim
Kontakti:
Agjenti: Faton Neziri
Emaili: faton.neziri@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend