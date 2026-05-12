Lista zyrtare e kandidatëve të LDK-së për deputetë
Lidhja Demokratike e Kosovës ka publikuar zyrtarisht listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.
Përmes një njoftimi publik, LDK-ja ka prezantuar ekipin prej 110 kandidatëve, duke e cilësuar atë si një listë që përfaqëson vizionin për një Kosovë me institucione të forta, zhvillim dhe orientim të palëkundur perëndimor.
“Kjo është lista fituese e Lidhjes Demokratike të Kosovës. 110 kandidatë. 110 përfaqësues të një ideje për Republikën; të një Republike me dinjitet, me institucione të forta, me zhvillim, me aleanca të palëkundura perëndimore dhe me njerëz në qendër të saj”, thuhet në njoftimin e partisë.
LDK-ja ka vlerësuar se lista bashkon përvojën politike me energjinë e re, duke përfshirë kandidatë nga fusha të ndryshme akademike, profesionale dhe qytetare, si dhe përfaqësues nga diaspora dhe rajone të ndryshme të Kosovës.
“Një ekip që bashkon përvojën dhe energjinë e re. Integritetin, profesionalizmin dhe përkushtimin ndaj Republikës”, thuhet më tej në njoftim.
Partia ka theksuar se kandidatët e saj synojnë të ofrojnë më shumë stabilitet, siguri dhe shpresë për qytetarët, ndërsa zgjedhjet e 7 qershorit i ka cilësuar si “dita e ringritjes së madhe”./Telegrafi.
- Vjosa Osmani Sadriu
- Lumir Abdixhiku
- Kujtim Shala
- Doarsa Kica Xhelili
- Lutfi Haziri
- Jehona Lushaku Sadriu
- Albena Reshitaj
- Ukë Rugova
- Jeta Statovci
- Anton Quni
- Avdullah Hoti
- Hykmete Bajrami
- Fahrije Hoti
- Besian Mustafa
- Haxhi Avdyli
- Visar Azemi
- Armend Zemaj
- Adelina Thaqi Meta
- Ekrem Hyseni
- Shkëmb Manaj
- Valentina Bunjaku Rexhepi
- Fadil Hadergjonaj
- Ermal Sadiku
- Janina Ymeri
- Xhafer Tahiri
- Doruntinë Maloku
- Alban Zogaj
- Arben Gashi
- Arjeta Salihu Abazi
- Burim Meta
- Xhafer Gashi
- Brikena Muharremi
- Kreshnik Çollaku
- Bardhyl Hasanpapaj
- Gëzim Hazrolli
- Vjollca Kadolli Halili
- Berat Rukiqi
- Ferid Agani
- Kimete Kuka Hasallari
- Arjeta Musliu
- Festim Kabashi
- Fadil Geci
- Shefqet Shehu
- Besa Gaxherri
- Ekrem Mustafa
- Hysen Çekaj
- Blerim Kuçi
- Arijeta Skeraj
- Astrit Desku
- Lulzim Zeneli
- Frosina Berisha Ahmeti
- Sami Boroci
- Elmire Nikçi Rexha
- Sami Salihu
- Daut Azemi
- Armend Grajçevci
- Anila Reçica Llugiqi
- Safete Amerllahu
- Bekim Gashi
- Visar Xani
- Jeton Kelmendi
- Sadri Berisha
- Dijellza Shala
- Naser Gega
- Besim Kodra
- Vesa Piskala
- Rabije Haklaj
- Gentrit Murseli
- Besim Guda
- Arta Ajeti
- Ibush Beqiri
- Naim Behlulaj
- Nexhat Ramadani
- Selman Kolgeci
- Anduena Mekuli
- Dasmor Durmishi
- Albulena Bilalli
- Vedat Jashari
- Besë Qerreti
- Fatmir Memaj
- Alban Hoti
- Shaban Osmanaj
- Kaltrina Krasniqi
- Blerim Sinani
- Naim Hajra
- Bahrie Çunaku Vitija
- Robert Ukiq
- Dafina Zeka
- Zeq Tahiraj
- Armend Ibrahimi
- Pajtesa Aliu Krasniqi
- Zaim Thaçi
- Bajrush Ymeri
- Shukrije Shala
- Ruzhdi Blakaj
- Oltion Ahmeti
- Kushtrim Krasniqi
- Niq Krasniqi
- Alisa Jetullahu
- Sokol Havolli
- Zoja Lohaj Konjufca
- Jeton Biqkaj
- Drenushë Maloku Bejtullahu
- Fitim Havolli
- Riza Krasniqi
- Korab Krasniqi
- Albana Bunjaku
- Valon Prestreshi
- Demokrat Ganijaj
- Paris Guri