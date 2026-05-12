Lidhja Demokratike e Kosovës ka publikuar zyrtarisht listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.

Përmes një njoftimi publik, LDK-ja ka prezantuar ekipin prej 110 kandidatëve, duke e cilësuar atë si një listë që përfaqëson vizionin për një Kosovë me institucione të forta, zhvillim dhe orientim të palëkundur perëndimor.

“Kjo është lista fituese e Lidhjes Demokratike të Kosovës. 110 kandidatë. 110 përfaqësues të një ideje për Republikën; të një Republike me dinjitet, me institucione të forta, me zhvillim, me aleanca të palëkundura perëndimore dhe me njerëz në qendër të saj”, thuhet në njoftimin e partisë.

LDK-ja ka vlerësuar se lista bashkon përvojën politike me energjinë e re, duke përfshirë kandidatë nga fusha të ndryshme akademike, profesionale dhe qytetare, si dhe përfaqësues nga diaspora dhe rajone të ndryshme të Kosovës.

“Një ekip që bashkon përvojën dhe energjinë e re. Integritetin, profesionalizmin dhe përkushtimin ndaj Republikës”, thuhet më tej në njoftim.

Partia ka theksuar se kandidatët e saj synojnë të ofrojnë më shumë stabilitet, siguri dhe shpresë për qytetarët, ndërsa zgjedhjet e 7 qershorit i ka cilësuar si “dita e ringritjes së madhe”./Telegrafi.

  1. Vjosa Osmani Sadriu
  2. Lumir Abdixhiku
  3. Kujtim Shala
  4. Doarsa Kica Xhelili
  5. Lutfi Haziri
  6. Jehona Lushaku Sadriu
  7. Albena Reshitaj
  8. Ukë Rugova
  9. Jeta Statovci
  10. Anton Quni
  11. Avdullah Hoti
  12. Hykmete Bajrami
  13. Fahrije Hoti
  14. Besian Mustafa
  15. Haxhi Avdyli
  16. Visar Azemi
  17. Armend Zemaj
  18. Adelina Thaqi Meta
  19. Ekrem Hyseni
  20. Shkëmb Manaj
  21. Valentina Bunjaku Rexhepi
  22. Fadil Hadergjonaj
  23. Ermal Sadiku
  24. Janina Ymeri
  25. Xhafer Tahiri
  26. Doruntinë Maloku
  27. Alban Zogaj
  28. Arben Gashi
  29. Arjeta Salihu Abazi
  30. Burim Meta
  31. Xhafer Gashi
  32. Brikena Muharremi
  33. Kreshnik Çollaku
  34. Bardhyl Hasanpapaj
  35. Gëzim Hazrolli
  36. Vjollca Kadolli Halili
  37. Berat Rukiqi
  38. Ferid Agani
  39. Kimete Kuka Hasallari
  40. Arjeta Musliu
  41. Festim Kabashi
  42. Fadil Geci
  43. Shefqet Shehu
  44. Besa Gaxherri
  45. Ekrem Mustafa
  46. Hysen Çekaj
  47. Blerim Kuçi
  48. Arijeta Skeraj
  49. Astrit Desku
  50. Lulzim Zeneli
  51. Frosina Berisha Ahmeti
  52. Sami Boroci
  53. Elmire Nikçi Rexha
  54. Sami Salihu
  55. Daut Azemi
  56. Armend Grajçevci
  57. Anila Reçica Llugiqi
  58. Safete Amerllahu
  59. Bekim Gashi
  60. Visar Xani
  61. Jeton Kelmendi
  62. Sadri Berisha
  63. Dijellza Shala
  64. Naser Gega
  65. Besim Kodra
  66. Vesa Piskala
  67. Rabije Haklaj
  68. Gentrit Murseli
  69. Besim Guda
  70. Arta Ajeti
  71. Ibush Beqiri
  72. Naim Behlulaj
  73. Nexhat Ramadani
  74. Selman Kolgeci
  75. Anduena Mekuli
  76. Dasmor Durmishi
  77. Albulena Bilalli
  78. Vedat Jashari
  79. Besë Qerreti
  80. Fatmir Memaj
  81. Alban Hoti
  82. Shaban Osmanaj
  83. Kaltrina Krasniqi
  84. Blerim Sinani
  85. Naim Hajra
  86. Bahrie Çunaku Vitija
  87. Robert Ukiq
  88. Dafina Zeka
  89. Zeq Tahiraj
  90. Armend Ibrahimi
  91. Pajtesa Aliu Krasniqi
  92. Zaim Thaçi
  93. Bajrush Ymeri
  94. Shukrije Shala
  95. Ruzhdi Blakaj
  96. Oltion Ahmeti
  97. Kushtrim Krasniqi
  98. Niq Krasniqi
  99. Alisa Jetullahu
  100. Sokol Havolli
  101. Zoja Lohaj Konjufca
  102. Jeton Biqkaj
  103. Drenushë Maloku Bejtullahu
  104. Fitim Havolli
  105. Riza Krasniqi
  106. Korab Krasniqi
  107. Albana Bunjaku
  108. Valon Prestreshi
  109. Demokrat Ganijaj
  110. Paris Guri
