Tërmet në Real Madrid! Lista e zezë e Mourinhos përfshin gjashtë largime
Real Madridi ka marrë një dosje shumë drastike që përshkruan udhëzimet e menjëhershme për ristrukturimin e ekipit të parë.
Trajneri i njohur portugez, Jose Mourinho, e ka informuar zyrtarisht presidentin Florentino Perez për listën e tij përfundimtare prej gjashtë lojtarësh që do të lirohen përpara sezonit të ardhshëm të ligës.
Lojtarët që konsiderohen të tepërt për kërkesat nga trajneri portugez përfshijnë emra të tillë si Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asencio dhe Dani Ceballos.
Ky ristrukturim i rëndësishëm strukturor varet drejtpërdrejt nga rezultati i afërt i zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen nga klubi në ditët në vijim.
Nëse presidenti veteran i lindur në Madrid siguron rizgjedhjen e pritur, trajneri i lindur në Setubal do të marrë kontrollin absolut në ‘Valdebebas’ me kompetenca të plota.
Informacioni i zbuluar nga mediumi ElDesmarque konfirmon se lojtarët në fjalë nuk përshtaten me planet strikte taktike të stafit të ri të trajnerëve.
Florentino Perez 'zyrtarizon' Jose Mourinhon te Real Madridi, por kjo ndodh vetëm nëse fiton zgjedhjet presidenciale
Trashëgimia e një sezoni pa tituj të mëdhenj vendas kërkon një rishikim të plotë financiar për të financuar nënshkrimet e verës.
Ndryshe, stafi teknik i Real Madridit ka nisur zyrtarisht nënshkrimin e mbrojtësve Ibrahima Konate dhe Denzel Dumfries për të forcuar linjën e tyre mbrojtëse. Këto blerje përshpejtojnë menjëherë largimin e lojtarëve si Garcia dhe Asencio. /Telegrafi/