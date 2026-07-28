Real Madridi i Mourinhos bind në miqësoren e dytë - Guler i jashtëzakonshëm në organizimin e lojës
Real Madridi ka marrë fitoren e dytë në fazën përgatitore nën drejtimin e José Mourinhos, duke mposhtur Leganésin me rezultat 4-1 në stadiumin "Alfredo Di Stefano".
“Los Blancos” zhvilluan një paraqitje bindëse, me gola nga Federico Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono dhe një autogol të kundërshtarëve.
Mourinho zbriti në fushë një formacion me shumë emra të rëndësishëm, pavarësisht mungesave të disa lojtarëve që ende nuk janë rikthyer pas Kupës së Botës.
Arda Güler ishte një nga pikat kryesore të ekipit, duke luajtur në rolin e organizatorit në mesfushën sulmuese, ndërsa Camavinga dhe Valverde kontrolluan repartin e mesfushës.
🅰️ Arda Güler
⚽️ Fede Valverde pic.twitter.com/TevIbtPxxb
— Arda Güler (fan) (@iHQGuler) July 28, 2026
Kapiteni për këtë ndeshje, Valverde, hapi serinë e golave pas një aksioni të nisur nga Güler. Uruguaiani përfitoi nga një top i rikuperuar dhe me një goditje të saktë dërgoi topin në rrjetë.
Goli i dytë erdhi nga Gonzalo García, i cili realizoi me kokë pas një krosimi perfekt të Trent Alexander-Arnold.
Në pjesën e dytë, Real Madridi vazhdoi dominimin dhe rriti epërsinë. Franco Mastantuono shënoi golin e tretë pas një rikthimi nga goditja e Trentit, ndërsa një autogol i Pulidos vulosi rezultatin 4-1.
Leganés arriti të krijojë disa momente të rrezikshme, por skuadra e Mourinhos tregoi më shumë cilësi dhe kontroll gjatë gjithë takimit.
Kjo ishte ndeshja e dytë për Real Madridin në epokën e dytë të Mourinhos, pas fitores minimale ndaj Alcorcónit. Trajneri portugez po punon gradualisht për të vendosur filozofinë e tij, me presion të lartë, disiplinë taktike dhe konkurrencë të madhe për vendet në formacion.
🙌 @Gonzalo7Garcia_ 🙌 pic.twitter.com/p9zwPEAUkA
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 28, 2026
Një nga momentet e veçanta të takimit ishte paraqitja e parë në stërvitje e Denzel Dumfries, i cili përfundoi testet mjekësore, ndërsa ndeshjen e ndoqi nga tribunat së bashku me Mendy, Rodrygo dhe Militãon. /Telegrafi/
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