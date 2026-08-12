“Po të vjen era e gojës”, përplasje verbale në Kuvend, Gërvalla përballet me deputetet e PDK-së
Deputetja e Guxo-s, Donika Gërvalla është përballur me deputetet e Kuvendit të Kosovës, të cilët po kërkojnë që partia fituese e zgjedhjeve të 7 qershorit të thërrasë seancën konstituive.
Gjatë përplasjes verbale, Gërvalla u ka bërë thirrje deputetëve që të marrin pjesë në takime për të diskutuar situatën politike dhe çështjen e zgjedhjes së presidentit.
“Pse nuk vini në takim? Dy mundësi ka, ejani takohemi, flasim për presidentin”, ka thënë Gërvalla.
Ndërkohë, deputetet e PDK-së, Blerta Deliu dhe Eliza Hoxha, kanë reaguar duke kërkuar që të thirret seanca konstituive dhe të respektohet Kushtetuta.
“Thirrni seancën”, kanë brohoritur deputetet e PDK-së.
Debati është tensionuar më tej kur Gërvalla i është drejtuar Deliut me një koment personal lidhur me higjienën, duke i kërkuar të largohej pak.
"Largohu pak, po të vjen era e gojës", tha Gërvalla.
Pavarësisht këtij momenti, Deliu ka vazhduar t’i bëjë thirrje Gërvallës që të thirret seanca konstituive. /Telegrafi/