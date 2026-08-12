Çitaku: Dyert janë të mbyllura për deputetët në Kuvend, Haxhiu: Jo, jo, e hapur është
Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka mbajtur një fjalim brenda sallës së Kuvendit të Kosovës, duke kritikuar situatën aktuale institucionale dhe mbylljen e dyerve të sallës për deputetët e zgjedhur.
Në prani të deputetëve të partive të ndryshme politike, si dhe mërgimtarëve që kishin ardhur për të vizituar Kuvendin, Çitaku tha se deputetët e zgjedhur nuk kanë mundur të kenë qasje në sallën ku zhvillohet puna e Kuvendit.
“Unë jam deputete e zgjedhur, këta të gjithë janë deputetë të zgjedhur dhe këto dyer janë të mbyllura për ne”, deklaroi Çitaku.
Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu e cila ndodhej në sallë, reagoi menjëherë duke thënë: “Jo, jo, e hapur është”.
Çitaku iu përgjigj duke thënë se i vjen mirë që dyert janë të hapura për Haxhiun, por theksoi se çështja nuk lidhet vetëm me hyrjen fizike në ndërtesë.
“Po më vjen mirë që janë të hapura për juve, po Kuvendi nuk është thjesht objekt, e ndërtesë me tulla, por institucion”, tha Çitaku.
Ajo më pas iu referua historisë së shtetndërtimit të Kosovës dhe rëndësisë që, sipas saj, ka Kuvendi si institucion i Republikës.
Çitaku kujtoi se kishte qenë e ulur në të njëjtën sallë në ditën kur ishte shpallur pavarësia e Kosovës, duke theksuar sakrificën e qytetarëve për krijimin e institucioneve dhe shtetit.
“Unë kam qenë në këtë ulëse e ulur ditën kur është shpallur pavarësia e Kosovës. Është dhënë gjak, është dhënë mund, djersë, sakrificë që Kosova me pas institucionet, me pas Kushtetutë”, deklaroi ajo.
Në fund, deputetja e PDK-së tha se situata aktuale nuk duhet të trajtohet sikur të mos ketë ndodhur asgjë.
“Nuk guxojmë me u sill sikur s’është duke ndodh kurrgjë”, përfundoi Çitaku. /Telegrafi/