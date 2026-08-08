Zelensky në Beograd: Ukraina nuk e ka ndryshuar qëndrimin për Kosovën
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se qëndrimi i Ukrainës ndaj Kosovës dhe mosnjohjes së pavarësisë së saj mbetet i pandryshuar.
Duke iu përgjigjur pyetjes nëse Serbia mund të llogarisë ende në qëndrimin e Ukrainës për mosnjohjen e pavarësisë së shpallur të Kosovës, ai tha se Ukraina respekton integritetin territorial të partnerëve dhe të drejtën ndërkombëtare.
“Prandaj, qëndrimi ynë lidhur me atë që përmendët – shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës – mbetet i pandryshuar”, deklaroi lideri ukrainas.
Disa të dhëna interesante të gazetës gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung” mbi vizitën e presidentit të Ukrainës në Serbi
Ai theksoi se Ukraina është mirënjohëse ndaj partnerëve që respektojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e saj, duke përfshirë qëndrimin se Krimea i përket Ukrainës.
“Po ashtu, jemi mirënjohës ndaj partnerëve tanë që respektojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës, përfshirë, natyrisht, faktin se Krimea i përket Ukrainës”, tha Zelensky.
Presidenti ukraians iu referua edhe qëndrimit të Serbisë ndaj çështjes së integritetit territorial të Ukrainës, duke theksuar se edhe Beogradi nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij.
“Edhe qëndrimi i Serbisë për këtë çështje mbetet i pandryshuar”, përfundoi presidenti ukrainas. /Telegrafi/