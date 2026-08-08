Pentagoni shkarkon gjeneralin që koordinonte ndihmën ushtarake për Ukrainën
Pentagoni ka larguar nga detyra gjeneralin e lartë amerikan, Charles Costanza, i cili kishte një rol të rëndësishëm në koordinimin e ndihmës ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën.
Costanza ishte gjithashtu përgjegjës për operacionet ushtarake amerikane në Evropë, duke pasur një pozitë të rëndësishme në strukturën komanduese të ushtrisë amerikane dhe në menaxhimin e aktiviteteve ushtarake të SHBA-së në kontinent.
Vendimi për largimin e tij nga detyra është marrë para përfundimit të mandatit. Në momentin e shkarkimit, Costanza kishte edhe rreth dy muaj të mbetur në detyrën e tij.
Deri tani, autoritetet amerikane nuk kanë bërë të ditur arsyen zyrtare të këtij vendimi. ABC News, e cila raportoi për largimin e gjeneralit, nuk dha detaje mbi motivet që çuan në shkarkimin e tij.
Largimi i Costanzës vjen në një periudhë kur udhëheqja e lartë ushtarake amerikane po kalon një riorganizim të rëndësishëm. Ndryshimet përfshijnë disa prej pozitave më të larta në strukturën e mbrojtjes së SHBA-së.
Roli i Costanzës ishte veçanërisht i rëndësishëm për shkak të përfshirjes së tij në koordinimin e mbështetjes ushtarake amerikane për Ukrainën, e cila gjatë luftës me Rusinë ka qenë një nga prioritetet kryesore të politikës së mbrojtjes së Uashingtonit.
Shtetet e Bashkuara kanë qenë ndër mbështetësit kryesorë ushtarakë të Ukrainës që nga fillimi i pushtimit rus. Ndihma amerikane ka përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore, municione, automjete të blinduara, armë me rreze të gjatë dhe pajisje të tjera ushtarake.
Për këtë arsye, largimi i një prej zyrtarëve të lartë të përfshirë në koordinimin e operacioneve amerikane në Evropë dhe të ndihmës për Ukrainën pritet të tërheqë vëmendje, veçanërisht në një kohë kur administrata amerikane po rishikon prioritetet e saj të mbrojtjes dhe politikës së jashtme.
Megjithatë, pa një shpjegim zyrtar nga Pentagoni, nuk është e qartë nëse shkarkimi i Costanzës lidhet drejtpërdrejt me politikën amerikane ndaj Ukrainës apo me riorganizimin më të gjerë të udhëheqjes ushtarake.
Ndryshimet në nivelet e larta të ushtrisë amerikane pritet të vazhdojnë, ndërsa Uashingtoni po riformulon strategjitë e tij për operacionet ushtarake në Evropë dhe për përfshirjen e SHBA-së në konfliktet dhe krizat ndërkombëtare. /Telegrafi/