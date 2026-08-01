“Vrisni, vrisni shqiptarët”, skandal në UFC Beograd: Buzukja u përball me thirrje anti-shqiptare nga tribunat
Atmosfera në UFC Beograd ishte e nxehtë jo vetëm brenda oktagonit, por edhe në tribuna, ku një moment para përballjes së Dennis Buzukjas shkaktoi shumë reagime.
Luftëtari amerikan me prejardhje shqiptare u shfaq në arenë duke mbajtur në duar flamurin shqiptar, një veprim që tërhoqi menjëherë vëmendjen e publikut në sallë.
Sipas raportimeve nga mediat, një pjesë e tifozëve në tribunë reaguan me thirrje fyese ndaj Buzukjas, duke krijuar një atmosferë të tensionuar para fillimit të duelit.
“Vrisni, vrisni shqiptarët”, ishin brohoritjet e turmës në momentin kur Buzukja u fut me flamurin shqiptar në krah.
@24chasa.mk ТЕНЗИЧНО НА УФЦ ВО БЕЛГРАД: Ечеше „Уби, уби Шиптара“ - Бузукја во салата влезе со албанско знаме УФЦ вечерта во Белград донесе жестока атмосфера и во октагонот и на трибините. Американскиот борец со албанско потекло Денис Бузукја во арената влезе со албанско знаме, по што дел од публиката скандираше „Уби, уби Шиптара“. Екипата на 24часа ексклузивно обезбеди видео од моментите кои предизвикаа големо внимание во арената. По неизвесната борба во перолесна категорија, домашниот миленик Богдан Град беше прогласен за победник. Публиката бурно го прослави неговиот триумф, а атмосферата во белградската Арена остана вжештена до самиот крај на мечот. #fyp #skopje #viral #goviral #ufc ♬ Heart Racing - David Chappell
Buzukja u përball me luftëtarin Bogdan Grad në kategorinë featherëeight, në një duel që u zhvillua nën një presion të madh nga publiku vendas.
Pas përfundimit të përballjes, fitorja iu dha Gradit, ndërsa publiku serb festoi fuqishëm triumfin e tij. Megjithatë, atmosfera në Beograd Arena mbeti e tensionuar deri në fund të mbrëmjes.
Momenti i hyrjes së Buzukjas me flamurin shqiptar dhe reagimi i një pjese të tifozëve u bënë ndër skenat më të komentuara të mbrëmjes së UFC-së në Beograd./Telegrafi/