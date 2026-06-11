“TRIONDA”, topi zyrtar i Kupës së Botës 2026
FIFA ka prezantuar zyrtarisht topin që do të përdoret në Kupën e Botës 2026, e cila do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Topi i ri quhet “TRIONDA”, një emër që simbolizon bashkimin e tre vendeve organizatore dhe idenë e “tre valëve” që lidhen në një turne global.
Sipas FIFA-s dhe Adidas, prodhuesit të topit, dizajni i TRIONDA-s është frymëzuar nga identiteti i tre vendeve pritëse. Ai përmban ngjyrat e kuqe, blu dhe jeshile, si dhe elemente simbolike si gjethja e panjës për Kanadanë, shqiponja për Meksikën dhe ylli për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Topi i ri nuk është vetëm një ndryshim estetik, por edhe një hap i madh teknologjik. TRIONDA është i pajisur me një çip të brendshëm me sensor 500Hz, i cili transmeton të dhëna në kohë reale drejt sistemit VAR.
Kjo teknologji pritet të ndihmojë gjyqtarët në vendime më të sakta, veçanërisht në situata si pozicioni jashtë loje dhe prekje të topit.
Në aspektin teknik, topi është ndërtuar me vetëm katër panele të bashkuara me nxehtësi, një dizajn që synon të përmirësojë stabilitetin në fluturim dhe saktësinë gjatë lojës.
FIFA thekson se TRIONDA përfaqëson një nga topat më të avancuar të krijuar ndonjëherë për një Kupë Bote, duke kombinuar teknologjinë moderne me simbolikën e turneut më të madh të futbollit në botë. /Telegrafi/