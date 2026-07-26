Gruaja e reprezentuesit argjentinas zbulon dhuratat e Messit për bashkëlojtarët për Kupën e Botës
Një nga partneret e lojtarëve të kombëtares së Argjentinës ka zbuluar dhuratat speciale që Lionel Messi u ka bërë bashkëlojtarëve të tij pas triumfit në Kupën e Botës.
Kelci-Rose Bowers, e dashura e futbollistit Marcos Senesi, ka treguar në TikTok disa nga dhuratat e marra nga Messi.
Ajo prezantoi një çantë të personalizuar për përgatitjen e mate-s, një pije tradicionale e Amerikës së Jugut, me emrin e partnerit të saj, stemën e Argjentinës dhe logon e Kupës së Botës.
Foto: TikTok
Përveç çantës, Messi kishte përfshirë edhe një gotë të artë Stanley me logon e tij, si dhe pajisje të tjera për mate, përfshirë pipën tradicionale dhe barishtet për përgatitjen e pijes.
Bowers e cilësoi dhuratën si 'shumë të veçantë' dhe tregoi se Senesi i kishte kërkuar ta ruante dhe ta merrte me vete në Miami.
Messi
Artikulli përmend gjithashtu se Argjentina, me Messin në krye, humbi finalen e Botërorit ndaj Spanjës pas kohës shtesë, duke i dhënë fund ëndrrës së ekipit për të fituar dy Kupa Bote radhazi.
Messi u pa i emocionuar dhe i përlotur pas përfundimit të ndeshjes. /Telegrafi/