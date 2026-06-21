Raportohet për mospajtime në produksion, Arbana Osmani drejt largimit nga Ferma VIP?
Sezoni i tretë i Ferma VIP u mbyll me sukses, duke u konsideruar një projekt ambicioz që ngriti standardet e formatit, falë edhe angazhimit të emrave të njohur si Arbana Osmani dhe regjisori Eduart Grishaj.
Megjithatë, pas finales, në rrjetet sociale nisën diskutimet dhe pikëpyetjet lidhur me të ardhmen e moderatores në këtë format.
Postimi përmbyllës i Arbanës tërhoqi vëmendje, pasi ajo foli gjerësisht për sfidat dhe vështirësitë e papritura që shoqëruan këtë eksperiencë.
Arbana/Instagram
Siç ka raportuar Prive By Liberta Spahiu, moderatorja mungoi në festën pas Prime-it, në festën e organizuar një ditë më vonë, si edhe në xhirimet e “Post Prime”.
Po ashtu, bie në sy fakti se në festën e madhe emri i saj nuk u përmend as në falënderimet e organizatorëve.
Burimet bëjnë me dije se gjatë transmetimit të programit kanë ekzistuar mospërputhje brenda produksionit sa i përket mënyrës së zhvillimit të formatit.
Mbetet për t’u parë nëse këto mosmarrëveshje do të ndikojnë në vazhdimësinë e Arbanës në sezonin e ardhshëm të Ferma VIP. /Telegrafi/
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