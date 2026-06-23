"I dërgoi 300 dronë", Soni Malaj zbulon nëse është takuar me Florin pas Ferma VIP
Marrëdhënia mes Soni Malajt dhe Flor Mumajesit ka qenë një nga temat më të diskutuara gjatë spektaklit Ferma VIP 3.
Në emisionin Post Ferma VIP, ish-fermerja u pyet nga moderatori Florian Agalliu nëse kishte pasur komunikim me këngëtarin pas përfundimit të reality shout.
Soni u përgjigj shkurt dhe me buzëqeshje: “Jo”.Kjo përgjigje u shoqërua menjëherë me batuta në studio.
Foto: Facebook
Sara ndërhyri me humor duke e pyetur: “Jo po, apo jo jo?”, ndërsa Einxhel Shkira komentoi se ndoshta ata nuk kishin folur sepse ishin takuar.
Më tej, moderatori u shpreh se kishte kuptuar përgjigjen e vërtetë në momentin kur Sara bëri pyetjen dhe Soni nuk e kishte vëmendjen te kamera.
Gjatë bisedës u pyet edhe për eksperiencën në Ferma VIP, të cilën Soni e vlerësoi si shumë të veçantë dhe krejt ndryshe nga mënyra si perceptohet nga jashtë.
Kujtojmë se gjatë qëndrimit në spektakël, Flori e kishte surprizuar Soni Malajn me 300 dronë. /Telegrafi/