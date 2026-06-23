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Marrëdhënia mes Soni Malajt dhe Flor Mumajesit ka qenë një nga temat më të diskutuara gjatë spektaklit Ferma VIP 3.

Në emisionin Post Ferma VIP, ish-fermerja u pyet nga moderatori Florian Agalliu nëse kishte pasur komunikim me këngëtarin pas përfundimit të reality shout.

Soni u përgjigj shkurt dhe me buzëqeshje: “Jo”.Kjo përgjigje u shoqërua menjëherë me batuta në studio.

Foto: Facebook

Sara ndërhyri me humor duke e pyetur: “Jo po, apo jo jo?”, ndërsa Einxhel Shkira komentoi se ndoshta ata nuk kishin folur sepse ishin takuar.

Më tej, moderatori u shpreh se kishte kuptuar përgjigjen e vërtetë në momentin kur Sara bëri pyetjen dhe Soni nuk e kishte vëmendjen te kamera.

Gjatë bisedës u pyet edhe për eksperiencën në Ferma VIP, të cilën Soni e vlerësoi si shumë të veçantë dhe krejt ndryshe nga mënyra si perceptohet nga jashtë.

Kujtojmë se gjatë qëndrimit në spektakël, Flori e kishte surprizuar Soni Malajn me 300 dronë. /Telegrafi/

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