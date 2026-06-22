Zhaku bën veprimin e papritur në post Ferma VIP
Një moment i papritur ka ndodhur në natën e dytë të Post Ferma VIP këtë të hënë.
Teksa diskutimet vijonin në studio, Zhaku kërkoi të largohej nga emisioni.
Ish-konkurrentja u shpreh se i duhej të udhëtonte me avion dhe ishte vonë.
Foto: Facebook
“Më duket shumë e gjatë koha që po kaloj këtu. A mund të iki unë? S’kam asgjë për të thënë. Se do marrë avionin”, tha Zhaku.
Fituese e këtij edicioni në Ferma VIP u shpall Mimoza Ahmeti duke fituar plot 129 mijë euro.
Gazetarja sa ishte brenda pati përplasje të ashpra me poeten, duke hedhur edhe akuza ndaj njëra-tjetrës edhe në jetë personale.
Moza krahas kësaj fitoi edhe një unazë diamanti në vlerë 10 mijë euro. /Telegrafi/
Top Lajme
Ferma VIP
Jobs
Real Estate