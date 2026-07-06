Varrimi më i madh në histori? Rreth 10.2 milionë persona morën pjesë në funeralin e liderit të Iranit në 1989
Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në sulmet e përbashkëta SHBA-Izrael në fund të shkurtit, është udhëheqësi i dytë suprem i Iranit dhe me një ceremoni mortore të gjatë që pritet të zgjasë disa ditë.
Ai u bë kreu i shtetit në vitin 1989, pas vdekjes së mentorit dhe paraardhësit të tij, Ajatollah Ruhollah Khomeini.
Khomeini, i cili udhëhoqi Revolucionin Islamik të vitit 1979, vdiq më pak se dhjetë vjet pas themelimit të Republikës Islamike.
Funerali i tij u njoh nga Libri i Rekordeve Guinness si ceremonia me përqindjen më të madhe të popullsisë që ka marrë pjesë në një funeral, me rreth 10.2 milionë njerëz të pranishëm, sipas vlerësimeve zyrtare iraniane.
Ngjarjet që rrethuan funeralin ishin kaotike, me tetë persona të vrarë dhe qindra të plagosur, sipas një raporti të shkruar nga Associated Press në atë kohë.
Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve për studentët (ISNA) shkroi për funeralin e vitit 1989 në fillim të kësaj jave, duke përshkruar se si turmat e mëdha i tejkaluan shifrat e pritura nga autoritetet.
Kur mjeti me arkivolin e Khomeinit filloi të qarkullonte në rrugët e Iranit, vajtuesit u vërsulën drejt tij, duke shkaktuar një përplasje në turmë dhe duke detyruar procesionin e varrimit të braktisej, sipas ISNA-s.
Arkivoli u transportua me helikopter larg vendit të ngjarjes për të lejuar turmat të shpërndaheshin. /Telegrafi/