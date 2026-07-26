Netanyahu për kryetarin e New Yorkut: Ai me gruan festoi sulmin terrorist të 7 tetorit në Izrael
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka reaguar ashpër ndaj kryetarit të New Yorkut, Zohran Mamdani, duke e akuzuar atë për nxitje të përçarjeve mes komuniteteve.
Netanyahu tha se do të udhëtojë në New York për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe deklaroi se nuk është i shqetësuar për kritikat apo reagimet që mund të përballet gjatë vizitës së tij.
“Mamdani po nxit urrejtje. Ai duhet të jetë kryetar i të gjithë njujorkezëve – hebrenjve, myslimanëve dhe të krishterëve. Ai po përpiqet ta kthejë një grup kundër tjetrit”, tha ai.
Kryeministri izraelit pretendoi gjithashtu se komuniteti hebre në New York ndihet i frikësuar dhe bëri akuza ndaj familjes së Mamdanit lidhur me sulmet e 7 tetorit në Izrael.
“Gruaja dhe familja e Zohran Mamdanit kanë festuar masakrën e 7 tetorit”, deklaroi Netanyahu.
Këto deklarata vijnë në një kohë kur debati politik në New York është përqendruar te çështjet e Lindjes së Mesme, sigurisë dhe marrëdhënieve mes komuniteteve të ndryshme.
Mamdani, i cili ka qëndrime kritike ndaj politikave të qeverisë izraelite, është bërë një figurë e debatueshme në politikën amerikane, veçanërisht për shkak të qëndrimeve mbi konfliktin izraelito-palestinez. /Telegrafi/