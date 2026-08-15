Pamje të tjera dramatike nga Indonezia - qytetarët ikin gjersa tërmeti çan asfaltin, nxënësit tmerrohen nga dridhjet
Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.7 ballë goditi herët të shtunën zonën pranë brigjeve të ishullit indonezian Flores, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe shembjen e ndërtesave e shtëpive.
Sipas raportimeve të fundit, të paktën 40 persona kanë humbur jetën.
Pamjet e publikuara pas tërmetit tregojnë momentet e panikut, me qytetarë që largohen me vrap nga zonat e prekura.
Në disa prej videove shihet edhe asfalti duke u çarë nga lëkundjet e fuqishme, ndërsa në një tjetër regjistrohen nxënësit brenda një klase teksa ndërtesa e shkollës lëkundet fuqishëm.
Lëkundjet kanë shkaktuar frikë të madhe te banorët, ndërsa ekipet e shpëtimit po punojnë për të vlerësuar dëmet dhe për të kërkuar persona të mundshëm nën rrënoja.
Pas tërmetit, autoritetet indoneziane lëshuan edhe paralajmërim për cunami, duke u bërë thirrje banorëve të zonave bregdetare të zhvendoseshin në vende më të larta.
Paralajmërimi u hoq më vonë pasi monitorimi nuk evidentoi ndryshime të rrezikshme të nivelit të detit.
Indonezia është një nga vendet më të ekspozuara ndaj tërmeteve dhe aktivitetit vullkanik në botë.
Arkipelagu me më shumë se 17 mijë ishuj ndodhet në Unazën e Zjarrit të Paqësorit, një zonë ku përplasen disa pllaka tektonike dhe ku aktiviteti sizmik është i shpeshtë. /Telegrafi/