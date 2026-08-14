Osmani: Mirë që tash Kurti e quan Abdixhikun mik, para dy javësh e krahasonte me lider fisesh
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka komentuar deklaratën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, i cili sot e cilësoi kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun si mik.
Osmani në Kanal 10 ka thënë se i vjen mirë që Kurti e quan Abdixhikun mik, por ka rikujtuar deklaratat e tij të mëhershme, kur e kishte krahasuar kreun e LDK-së me “lider fisesh”.
“Mua po më vjen mirë që po e quan kryetarin Abdixhiku mik kur para dy javësh e krahasonte me lider fisesh, dhe ky cilësim nga ana e tij nuk ishte i mirë, sepse këto cilësime ndaj krerëve, në këtë rast ndaj Abdixhikut, e dëmtojnë besimin dhe mundësinë për bashkëpunim”, ka deklaruar Osmani.
Ajo ka vlerësuar se deklaratat e tilla mund të ndikojnë në raportet ndërmjet liderëve politikë dhe në krijimin e mundësive për bashkëpunim.