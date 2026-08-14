SHBA do të dërgojë anijen USS George Washington në Lindjen e Mesme
SHBA-të po planifikojnë të dërgojnë aeroplanmbajtësen USS George Washington në Lindjen e Mesme për të zëvendësuar USS Abraham Lincoln në një rotacion të planifikuar më parë, raportoi The Wall Street Journal.
Anija “Lincoln” ka qenë në det për më shumë se 250 ditë pa asnjë ndalesë në port prej 200 ditësh, duke ngritur shqetësime midis ligjvënësve në lidhje me kushtet e jetesës së marinarëve.
Aeroplanmbajtësja Lincoln filloi vendosjen në nëntor dhe u ridrejtua në Lindjen e Mesme në janar përpara luftës së SHBA-së me Iranin.
Aeroplanmbajtësja dhe avionët e saj luajtën një rol kyç në Operacionin Epic Fury dhe që atëherë kanë mbështetur bllokadën e porteve iraniane nga SHBA-ja.
Ligjvënësit thanë se operacionet intensive dhe vendosja e zgjatur i kanë tensionuar marinarët dhe po kërkojnë më shumë informacion nga Pentagoni në lidhje me kushtet në bordin e anijes.
“Ka pasur raportime të përhapura për mungesë të furnizimeve bazë, ndotje të ujit, probleme me hidraulikët, përkeqësim të shëndetit mendor, shqetësime për sigurinë në kuvertë dhe ndërprerje në sistemin postar, të cilat kanë bërë që shumë pako kujdesi gjatë rrugës për në anije të humbasin gjatë transportit për muaj të tërë”, i shkroi senatori Richard Blumenthal, Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth dhe Sekretarit në Detyrë të Marinës Hung Cao.
Përfaqësuesi Marlin Stutzman tha se planifikon të kërkojë një përditësim nga Pentagoni dhe administrata, duke shtuar se ushtarët kanë nevojë për besim se po marrin kujdesin e duhur.
“Në fund të fundit, ne e dimë se ata që shërbejnë duhet të ndihen rehat duke ditur se po kujdesen siç duhet”, tha Stutzman.