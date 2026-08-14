Çfarë zbuloi Fehim Sali për bashkëpunimin me zyrtarin e BIA-s
1 muaj paraburgim i është caktuar të dyshuarit Fehim Sali, arsimtarit nga Dragashi të arrestuar gjatë së enjtes nën dyshimet për spiunazh. Në kërkesën për paraburgim të parashtruar nga Prokuroria Speciale, thuhet se i dyshuari edhe vet kishte përshkruar në detaje veprimtarinë e tij dhe bashkëpunimin me një zyrtar të BIA-s serbe.
I vënë përballë provave konkrete, Fehim Sali, nuk rezistoi shumë.
Serbi me shtetësi të Kosovës, nga komuna e Dragashit që të enjten u arrestua nën dyshimet për spiunazh në favor të BIA-s Serbe, gjatë intervistimit, sipas Prokurorisë Speciale, kishte dhënë detaje konkrete për veprimtarinë e tij.
Sali, që sot u paraqit në Gjykatën Themelore të Prishtinës për seancën për caktimin e masës së sigurisë, po hetohej që nga qershori i vitit të kaluar, pasi informata për veprimtarinë e dyshimtë të tij, ishin përcjellë nga AKI-ja tek Prokuroria Speciale.
“… duke vepruar sipas urdhrave dhe udhëzimeve të zyrtarit të lartë të BIA-s, Zhelimir Matoviq, i njohur me nofkën “Zheljko”, në atë mënyrë që i njëjti i ka ofruar informacione për situatën politike në Kosovë, ka bërë identifikimin e zyrtarëve të Agjencisë së Kosovës për Intelegjencë, përmes fotografimit të tyre, ka ofruar informacione të personave që i përkasin sektit vehabi dhe personave të tjerë, e të cilët më pas i ka propozuar te zyrtari i BIA-s si objektiva të mundshëm për kontaktim dhe rekrutim.”-Prokuroria Speciale
Masat e veçanta, sipas kërkesës së Prokurorisë të siguruar nga Dukagjini, vetëm se e kishin përforcuar dyshimin por ato, nuk i kishte kundërshtuar as gjatë marrjes në pyetje.
“…dyshimi i bazuar mirë u vërtetua edhe nga deklaratat e vet të pandehurit i cili në detaje përshkruan veprimet e tij inkriminuese duke ofruar mënyrat dhe vendtakimet e komunikimit dhe ofrimit të informacioneve dhe ndihmën për BIA-n serbe përmes zyrtarit të saj Zhelimir Matoviq, e që pas ndërlidhjes së provave me njëra tjetrën vërtetojnë dyshimin e bazuar se i pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet kurse caktimi i masës së paraburgimit është mëse e domosdoshme në këtë fazë të procedurës”-Prokuroria Speciale
Sali mes tjerash kishte shërbyer si anëtar i Këshillit Konsultativ për Komunitete pranë zyrës së Presidentes së Kosovës, deri në shkarkimin e tij në maj të vitit 2024, e ky funksion i tij është përmendur edhe në kërkesën e Prokurorisë për paraburgim.
Kjo me faktin se një pozitë e tillë, do të mund t’i kishte ofruar atij mundësinë të ketë qasje në informacione të ndjeshme dhe kontakte me persona të ndryshëm me rëndësi për funksionimin e institucioneve shtetërore.
Prokurori i rastit, Bekim Kodraliu, foli edhe për bastisjen e kryer në pronën e të dyshuarit, pas arrestimit dhe provat e zbuluar aty.
“Me rastin e paraqitjes së kërkesës për caktimin e paraburgimit, i pandehuri edhe vetë deklaroi se ka qenë i rekrutuar dhe ka pasur kontakte të vazhdueshme me zyrtarë të BIA-s”, ka thënë Bekim Kodraliu – prokuror në Prokurorinë Speciale.
Arrestimi i Sali nën dyshimet për spiunazh, vjen në vazhdën e arrestimeve dhe dënimeve pikërisht për këtë vepër, të në numri të konsiderueshëm personash, që kanë mbajtur pozita në institucione të ndryshme, duke nisur nga Policia e Kosovës e organizata ndërkombëtare si OSBE, e që të përbashkët kanë pasur raportimin në BIA-n serbe./Tv Dukagjini