Mblidhet Komisioni për verifikim të mandateve – Kuvendi 30 minuta pauzë
- Gërvalla: Legjislatura e XI-të do të jetë e zhvillimit të madh ekonomik dhe reformës në drejtësi
- 06/08/2026 10:27- Mblidhet Komisioni për verifikim të mandateve – Kuvendi 30 minuta pauzë
- 06/08/2026 10:15-Gjini: Ky mandat është një përgjegjësi e madhe ndaj secilit qytetar që na ka besuar
- 06/08/2026 09:56- Balje: Nuk kam arsye të ndryshoj qëndrim nga hera e fundit, nuk votoj sot
- 06/08/2026 09:46- Haxhiu nuk tregon a do të jetë sërish kandidate për kryetare të Kuvendit
- 06/08/2026 09:45- A ka propozuar PDK-ja emër për president? Hamza: Nuk kemi diskutuar për poste
- 06/08/2026 09:41- Haziri: Jemi në bashkëpunim me partinë e parë, po bisedojmë për një marrëveshje
- 06/08/2026 08:52- Bajrami: LDK e do pozitën e presidentit, jo të kryeministrit
- 06/08/2026 08:50- Sot seanca, por partitë ende pa marrëveshje politike
Sot në ora 10:00 mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.
Sipas njoftimit të Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, në fillim të seancës do të themelohet Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Kuorumit dhe të Mandateve të deputetëve të rinj.
Pas verifikimit të mandateve, deputetët e zgjedhur do të bëjnë betimin, ndërsa më pas pritet të zhvillohet procesi për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe nënkryetarëve. Për zgjedhjen e nënkryetarëve kërkohet shumicë e thjeshtë e votave në Kuvend.
Ende nuk është bërë e ditur nëse pas seancës konstituive do të ketë një seancë tjetër për formimin e Qeverisë së re.
Telegrafi.com do t’ju mbajë të informuar në kohë reale për të gjitha zhvillimet rreth seancës së sotme për konstituimin e Kuvendit.
Gërvalla: Legjislatura e XI-të do të jetë e zhvillimit të madh ekonomik dhe reformës në drejtësi
Ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka thënë se po shkojnë që ta konstituojnë legjislaturën e XI-të të Kuvendit të Kosovës dhe se po përpiqen që të dalin nga një situatë që s’po i pëlqen askujt, aq më pak qytetarëve.
Gërvalla tha se është plot optimizëm që legjislatura e XI-të që pritet të konstituohet pas pak, do të jetë e zhvillimit të madh ekonomik dhe e reformës së thellë në drejtësi.
06/08/2026 10:27- Mblidhet Komisioni për verifikim të mandateve – Kuvendi 30 minuta pauzë
Ka filluar seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.
Seanca po udhëhiqet nga deputeti më i vjetër i Kuvendit të Kosovës, Avni Dehari
Komisioni i përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe mandatit të deputetëve u votua me 117 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim.
Pas formimit të Komisionit, i njëjti është mbledhur për verifikim të mandateve, gjersa Kuvendi është aktualisht në 30 minuta pauzë.
06/08/2026 10:15-Gjini: Ky mandat është një përgjegjësi e madhe ndaj secilit qytetar që na ka besuar
Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini ka uruar gjithë deputetët e legjislaturës së 11-të të Kuvendit të Kosovës.
Gjini përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se ky mandat është një përgjegjësi ndaj secilit qytetar.
“Punë të mbarë dhe shumë suksese të gjithë deputetëve të Kuvendit në seancën e sotme konstituive, e në veçanti grupit tonë të deputetëve të Aleancës! Ky mandat është një përgjegjësi e madhe ndaj secilit qytetar që na ka besuar. Jam plotësisht i bindur se ekipi i Aleancës do të jetë zëri më i fuqishëm i arsyes, zhvillimit dhe stabilitetit në këtë legjislaturë. Qëndrimi ynë si Aleancë ka qenë dhe mbetet plotësisht i qartë dhe transparent. Suksese të gjithëve dhe ju priftë e mbara”, ka shkruar Gjini.
06/08/2026 09:56- Balje: Nuk kam arsye të ndryshoj qëndrim nga hera e fundit, nuk votoj sot
Deputetja e zgjedhur nga Partia Boshnjake Socialdemokrate tha sot para seancës konstituive se nuk ka pas asnjë takim me Albin Kurtin ose zyrtarë të kësaj partie dhe sipas saj nuk ka ndryshuar qëndrim nga mënyra si ka votuar herët e fundit.
Ajo tha se sot nuk ka votë në Kuvend.
“Unë nuk ndryshoj qëndrim prej herës së fundit... Kurgjo nuk ka ndryshuar mes partisë sime dhe Vetëvendosje dhe nuk kam asnjë arsye me reagu brenda kuvendit ndryshe, qysh kam reagu herën e fundit... Për presidentin ende nuk kemi folur me asnjë parti. Unë jam duke pritur çka ka me ndodh se nuk kam informacion.
Mes meje dhe Vetëvendosjes nuk ka besim. As ata nuk besojnë qysh unë funksionoj e punoj dhe as unë nuk kam besim... Sot nuk votoj asgjë...”, tha ajo.
06/08/2026 09:46- Haxhiu nuk tregon a do të jetë sërish kandidate për kryetare të Kuvendit
Kryetarja e Kuvendit, njëherësh ushtruese e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka mbërritur në Kuvendin e Kosovës ndërsa nuk tregoi nëse do të jetë sërish kandidatë për ta mbajtur pozitën numër një në këtë institucion.
Ajo nuk dha përgjigje kur u pyet nga gazetarët nëse do të jetë sërish emri i propozuar nga Vetëvendosje për kryeparlamentare.
Në orën 10:00 pritet të nisë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës për Legjislaturën e XI-të.
06/08/2026 09:45- A ka propozuar PDK-ja emër për president? Hamza: Nuk kemi diskutuar për poste
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, deklaroi se deri tani askush nuk i ka kërkuar mbështetje kësaj partie, duke theksuar se PDK-ja nuk ka zhvilluar asnjë diskutim për ndarjen e pozitave institucionale.
Para nisjes së seancës konstituive, Hamza tha se fokusi i PDK-së mbetet te programi dhe prioritetet qeverisëse, e jo te ndarja e posteve.
“Po hyjmë në mbledhjen e Grupit Parlamentar. Askush nuk ka kërkuar përkrahje nga ne. Edhe në të kaluarën nuk kanë përkrahur kandidatët e PDK-së. Sa i përket nënkryetarëve të Kuvendit, ne kemi një nënkryetar dhe, si parti e dytë për nga numri i ulëseve, e mbështesim kandidatin e propozuar nga PDK-ja për atë pozitë”, deklaroi Hamza.
06/08/2026 09:41- Haziri: Jemi në bashkëpunim me partinë e parë, po bisedojmë për një marrëveshje
Lutfi Haziri, deputet i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës në një deklaratë për media para seancës konstituive tha se LDK është në bisedime me partinë e parë për arritjen e një marrëveshjeje politike.
Haziri theksoi se mësimi më i madh që duhet të nxirret është që zgjedhjet të mos përsëriten.
“Mësimi më i madh që duhet ta nxjerrim të gjithë është që 9 shkurti dhe 28 dhjetori të mos përsëritet, në kuptimin e mosarritjes së bashkëpunimit, mosarritjes së marrëveshjeve, moszbatimit të vullnetit qytetar për zgjedhjet. Tani jemi në bashkëpunim me partinë e parë, jemi duke biseduar për të ndërtuar një marrëveshje funksionale në interes të agjendës së Republikës. Ende jemi në nivelin e diskutimeve lidhur me parimet e funksionimit të një bashkëpunimi, i cili do të jetë i qëndrueshëm e do t’i japë vendit stabilitet e normalitetit. Sot do të konstituohet Kuvendi sipas rezultatit zgjedhor...”, tha ai.
06/08/2026 08:52- Bajrami: LDK e do pozitën e presidentit, jo të kryeministrit
Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami deklaroi të mërkurën para gazetarëve se nëse LDK-ja do të merrte pozitën e presidentit do të arrihej një balancë e pushteteve.
Bajrami në një deklaratë për media tha se atëherë do ta konsideronin me shumë kuriozitet ofertën e lëvizjes Vetëvendosje për ndarje pushteti.
“Kur kemi marrëveshje të tilla ku do të thosha ofrohet nga zoti Kurti disa pozita në qeveri të cilat në fakt pas disa javëve edhe mund t'i marrë, po edhe marrëveshje të tjera ku LDK-ja potencialisht mund ta marrë pozitën e presidentit dhe kjo konsideroj që është një balancë e pushteteve për Kosovën dhe pastaj natyrisht që do ta konsiderojmë me shumë seriozitet”, tha Bajrami.
Ajo tha se është kundër shkuarjes prapë në zgjedhje dhe se është pro një marrëveshjeje të mirë për Kosovën, rrjedhimisht edhe për LDK-në.
06/08/2026 08:50- Sot seanca, por partitë ende pa marrëveshje politike
Takimi i radhës i së mërkurës ndërmjet liderit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka përfunduar pa një marrëveshje për formimin e institucioneve të reja.
Kurti dhe Abdixhiku u takuan pas mbledhjes së Grupit Parlamentar të LDK-së, por edhe aidiskutim nuk solli një dakordim përfundimtar mes dy partive.
“Nuk kemi lajme, përderisa nuk kemi marrëveshje. Kur ta realizojmë marrëveshjen, do të mund t’ju njoftojmë”, deklaroi Kurti pas takimit.
E seanca konstituive që do të mbahet sot në ora 10:00 zhvillohet pa ndonjë marrëveshje politike.