Kuvendi i jashtëzakonshëm i LDK-së, a do të shkarkohet Lumir Abdixhiku apo do të vazhdojë ta udhëheq partinë?
- 30/07/2026 11:19- Hoti për Kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-së: Nuk është kundër askujt, do të dalim më të fortë
- 30/07/2026 11:17- Pacolli pas audio-incizimit: Montazh dhe shantazh para Kuvendit, asgjë më shumë
- 30/07/2026 11:15- Audio-incizimi për shkarkimin e Abdixhikut, LDK kërkon hetim dhe paralajmëron masa disiplinore
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) mban sot Kuvendin e Jashtëzakonshëm, i thirrur pas përfundimit të procedurave statutare dhe verifikimit të nënshkrimeve të delegatëve që kërkuan mbajtjen e tij.
Kuvendi i jashtëzakonshëm i LDK-së do të mbahet në ora 18:00.
Kuvendi i Jashtëzakonshëm vjen në një periudhë tensionesh të brendshme në LDK, pasi një grup delegatësh po kërkojnë shkarkimin e kryetarit Lumir Abdixhiku, duke theksuar se partia duhet të marrë përgjegjësi politike pas rezultatit në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.
30/07/2026 11:19- Hoti për Kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-së: Nuk është kundër askujt, do të dalim më të fortë
Deputeti i zgjedhur i LDK-së, Avdullah Hoti, ka reaguar lidhur me mbajtjen e Kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke e cilësuar atë si shprehje të demokracisë brenda partisë.
“Sot, Kuvendi i jashtëzakonshëm të LDK-së është praktikisht ‘demokracia në veprim’ brenda partisë. Thirrja e këtij Kuvendi është dëshmi se LDK-ja ka mekanizmat e saj statutorë dhe demokratikë për të reflektuar, për t’u konsoliduar dhe për t’u bërë më e fortë”, ka shkruar Hoti.
Ai ka vlerësuar se nga ky Kuvend LDK-ja do të dalë më e fuqishme, me synimin për t’u rikthyer si forcë kryesore politike në vend.
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30/07/2026 11:17- Pacolli pas audio-incizimit: Montazh dhe shantazh para Kuvendit, asgjë më shumë
Shefi i grupit të asamblistëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Kuvendin Komunal të Prishtinës, Egzon Pacolli, ka mohuar të ketë premtuar punësimin e bashkëshortes së një delegati të partisë, pas publikimit të një audio-incizimi në emisionin "Debat Plus".
Në audio-incizim dëgjohet një bisedë mes Pacollit, zyrtarit të Komunës së Prishtinës, Gentrit Syla, dhe një delegati të LDK-së, ku pretendohet se diskutohet për punësimin e bashkëshortes së delegatit përmes një konkursi.
I kyçur përmes telefonit në emision, Pacolli tha se nuk ka kompetenca për të punësuar askënd dhe hodhi poshtë pretendimet që dalin nga audio-incizimi.
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30/07/2026 11:15- Audio-incizimi për shkarkimin e Abdixhikut, LDK kërkon hetim dhe paralajmëron masa disiplinore
Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar pas publikimit të një audio-incizimi që ka nxitur debat në opinion, duke bërë të ditur se do të ndërmarrë procedura statutare dhe disiplinore ndaj çdo anëtari të partisë që rezulton i përfshirë në rast.
LDK ka dënuar ashpër çdo formë të shantazhit, kërcënimit apo ndikimit në vullnetin e lirë të delegatëve.
Në reagimin zyrtar, LDK thekson se pamjet e publikuara, në të cilat pretendohet se zyrtarë të Komunës së Prishtinës kanë ushtruar presion përmes kërcënimeve që lidhen me vendin e punës së një anëtari të familjes së delegatit, janë të papranueshme, në kundërshtim me Statutin e partisë, vlerat demokratike dhe ligjin.
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