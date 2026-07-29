Si e garanton Aptamil cilësinë dhe sigurinë e produkteve për fëmijët mbi 1 vjeç
Zbuloni si ndërtohet cilësia përmes mbi 1.000 kontrolleve, testimeve të pavarura dhe respektimit të standardeve strikte të Bashkimit Evropian.
Ne e dimë se zgjedhja e mënyrës së ushqyerjes së fëmijës suaj është një nga vendimet më të rëndësishme që do të merrni. Për këtë arsye, Bashkimi Evropian ka vendosur rregulla shumë të rrepta për të garantuar sigurinë dhe përshtatshmërinë e produkteve për fëmijët.
Kalojnë kontrolle të rrepta të cilësisë. Testohen në më shumë se 1.000 pika kontrolli gjatë gjithë procesit të prodhimit. Prodhohen në fabrika të certifikuara nga organizata të pavarura.
Duke pasur në mendje fëmijën tuaj, Aptamil zbaton kontrolle të rrepta të cilësisë
Ferma - Testimi i cilësisë së qumështit
Përbërësit - Kontrolli i lëndëve të paratesting
Pluhuri bazë - Analiza e pluhurit bazë
Produkti përfundimtar - Testimi i produktit të gatshëm
Si testojmë çdo seri prodhimi
Çdo hap i procesit menaxhohet me kujdes për të garantuar cilësinë e ushqimit për fëmijët mbi 1 vjeç. Ne kryejmë kontrolle rigoroze të cilësisë për t'u siguruar që çdo seri prodhimi përmbush standardet tona të larta.
- Cilësia fillon që në burim. Procesi nis me testime të detajuara të cilësisë së qumështit direkt në fermë.
- Çdo përbërës kontrollohet me kujdes. Të gjitha lëndët e para testohen sipas kritereve të rrepta përpara se të pranohen në procesin e prodhimit.
- Kontroll në çdo fazë. Edhe pluhuri bazë analizohet në mënyrë të detajuar për të siguruar që përmbush specifikimet tona.
- Testim përfundimtar. Pasi produkti përfundon, çdo seri testohet edhe një herë përpara se të largohet nga fabrika.
Kjo do të thotë se çdo paketim përmbush standardet tona të brendshme të cilësisë përpara se të arrijë te konsumatori.
Fabrikat tona verifikohen nga organizata të pavarura për qetësinë tuaj
Ne nuk mbështetemi vetëm në kontrollet tona të brendshme. Produktet tona testohen gjithashtu nga laboratorë të pavarur, duke ofruar një nivel shtesë sigurie dhe besueshmërie.
- Verifikim i pavarur i sigurisë dhe cilësisë
- Testime objektive, përtej kontrolleve të brendshme
- Besim mbi të cilin mund të mbështeteni
Sepse fëmija juaj meriton standardet më të larta. I prodhuar me kujdes.
Njoftim i rëndësishëm: Ushqyerja me gji është forma më e mirë e ushqyerjes për foshnjat. Aptamil 3 është i përshtatshëm vetëm për fëmijët mbi 12 muaj dhe duhet të përdoret si pjesë e një diete të larmishme dhe të balancuar.
Nuk është zëvendësues i qumështit të gjirit gjatë 12 muajve të parë të jetës.
Legjislacioni i Bashkimit Evropian përcakton kërkesa të rrepta për sigurinë dhe cilësinë, të zbatueshme për të gjithë prodhuesit. Ky material shpjegon mënyrën se si Aptamil i zbaton këto kërkesa në proceset e veta të prodhimit.