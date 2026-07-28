Ukrainasit sulmohen në Poloni - Tusk i kërkon presidentit të reagojë
Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, i ka kërkuar presidentit Karol Nawrocki të thyejë heshtjen dhe të reagojë ndaj rritjes së sulmeve kundër qytetarëve ukrainas në vend.
Tusk deklaroi se politikanët që tolerojnë ose justifikojnë grupet radikale mbajnë përgjegjësi për rritjen e dhunës.
Sipas tij, sulmet ndaj ukrainasve janë shenjë e përhapjes së huliganizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, i cili është forcuar nga mbështetja politike.
Kryeministri polak kritikoi gjithashtu liderin e partisë opozitare Ligj dhe Drejtësi (PiS), Jarosław Kaczyński, duke i kërkuar të ndalojë thirrjet për krijimin e grupeve të vetëmbrojtjes.
“Çdokush që sulmon gratë ukrainase në rrugët e Polonisë po përhap mendësinë më të keqe - në Poloni, Ukrainë dhe kudo në botë. Ne duhet të luftojmë vendosmërisht kundër kësaj dhune”, tha Tusk.
Deklaratat e kryeministrit vijnë pas një serie incidentesh ndaj ukrainasve në Poloni, në një kohë kur marrëdhëniet mes dy vendeve janë nën presion për shkak të tensioneve politike dhe debatit mbi migracionin dhe sigurinë. /Telegrafi/