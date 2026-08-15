Ndahet nga jeta në moshën 35-vjeçare sipërmarrësi shqiptar Arlend Gjoni, bashkëthemelues i Prepaire Labs
Sipërmarrësi shqiptar Arlend Prend Gjoni, i njohur si Ledi, është ndarë nga jeta në moshën 35-vjeçare.
Sipas njoftimit të familjes të përcjellë nga mediat shqiptare, Gjoni ka ndërruar jetë pas një ataku kardiak. Njoftimi publik për vdekjen konfirmon gjithashtu moshën e tij dhe detajet e ceremonisë së varrimit.
Me origjinë nga Berisha e Pukës, Gjoni kishte zhvilluar aktivitetin e tij profesional vitet e fundit në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ishte bashkëthemelues i Prepaire Labs, kompani e fokusuar në teknologjitë shëndetësore, inteligjencën artificiale dhe mjekësinë e personalizuar.
Një nga projektet kryesore të kompanisë është GenetiQ Digital Twin, platformë që synon të ndërtojë modele digjitale të shëndetit individual duke integruar të dhëna biologjike dhe klinike dhe duke përdorur inteligjencën artificiale për të vlerësuar më herët rreziqet shëndetësore dhe për të ndihmuar në personalizimin e ndërhyrjeve.
Projekti GenetiQ figuron gjithashtu në UK Biobank si projekt aktiv kërkimor i udhëhequr nga Prepaire Labs. Sipas përshkrimit të projektit, synimi është zhvillimi dhe validimi i një platforme “Digital Twin” që përdor të dhëna multi-omike, biomarkerë dhe të dhëna shëndetësore afatgjata për parashikimin e rrezikut dhe personalizimin e ndërhyrjeve.
Në muajin maj, Gjoni ishte pjesë e një interviste të publikuar nga Forbes Middle East, gjatë së cilës foli për inteligjencën biologjike, kujdesin shëndetësor parashikues dhe mundësinë e përdorimit të modeleve digjitale në shkallë të gjerë. Në intervistë ai paraqiti vizionin e tij për kalimin nga një sistem që reagon ndaj sëmundjes drejt një modeli që përpiqet të identifikojë rreziqet përpara shfaqjes së simptomave.
Gjoni ishte aktiv edhe në diskutimet rreth mënyrës se si teknologjia, inteligjenca artificiale dhe bioteknologjia mund të shndërrohen në zgjidhje të përdorshme në sistemet reale të kujdesit shëndetësor.
Sipas njoftimit për ceremoninë mortore, varrimi i Arlend Gjonit do të zhvillohet të dielën, më 16 gusht, në orën 13:00, në varrezat e Prushit në Tiranë.