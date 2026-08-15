Fruthi alarmon Kosovën: 22 pacientë të shtrirë, mbi 100 raste të konfirmuara
Numri i të infektuarve me fruth nga prilli deri në gusht ka arritur në 112 raste. Pacientët e shtrirë në Klinikën Infektive janë në gjendje stabile, ndërkaq më të prekurit janë fëmijët nga 1 deri në 2 vjeç, të cilët nuk janë të vaksinuar. Pas shtimit të rasteve, është rritur interesimi për vaksinim.
Mos imunizimi me kohë kundër morbillës u bë shkaku që dhjetëra qytetarë të hospitalizohen.
Veç në muajt e fundit, numri i pacientëve që u infektuan me fruth u shtua dukshëm në Klinikën Infektive.
Infektologu, Lirim Tafilaj dha detaje për numrin aktual të pacientëve këtu dhe gjendjen e tyre.
“për momentin në Klinikën Infektive janë diku rreth 22 pacient të shtrirë me fruth, shumica e pacientëve janë me gjendje mesatarisht të mirë, janë në gjendje klinike stabile për momentin. Prej moshave i kemi zakonisht të përfshirë moshat fëmijnore, moshat e vogla të cilët poashtu nuk janë të vaksinuar”, ka thënë Lirim Tafilaj, infektolog.
Tafilaj tha se krahas viteve tjera, numri i të infektuarve është shumë më i madh.
“krahasuar me vitet paraprake këtë vit kemi një fluks më të shtuar, diku sipas Instituti janë mbi 100 të konfirmuar me morbill. Normalisht apeli ynë vazhdon të mbes vaksinimi i fëmijëve që të mos vijmë deri tek komplikimet”, ka thënë Lirim Tafilaj, infektolog.
Pikërisht rastet e reja të infektimit me fruth, i aktivizuan prindërit. Kështu, është shtuar edhe numri i fëmijëve që u imunizuan për shtatë muaj në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në kryeqytet.
“Nga muaji janar deri më sot janë vakisnuar afërisht 2 mijë e 277 fëmijë të grupmoshave 1 deri më 5 vjet. 2 mijë e 800 nxënës të parashkollorit dhe numri më i madh ka qenë 3200 të nxënësve të klasave të para”, ka thënë Reneta Turku, doktoreshë në Qendrën e vaksinimit.
E, nga Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike përmes një përgjigje me shkrim për televizionin bën të ditur numrin e saktë të të infektuarve.
“Më 10 korrik ishin raportuar 62 raste, ndërsa deri më 10 gusht janë regjistruar edhe 50 raste të reja, duke arritur gjithsej në 112 raste. Sipas shpërndarjes nëpër komuna, numri më i madh i rasteve është raportuar në Prishtinë me 37 raste, pasuar nga Fushë-Kosova me 29 raste, Ferizaj me 12 raste, Kaçaniku me 7 raste dhe Obiliq me 6 raste. Nga tri (3) raste janë raportuar në Drenas dhe Lipjan, ndërsa nga dy (2) raste në Gjilan, Skenderaj, Shtime, Shtërpce dhe Vushtrri. Nga një (1) rast është raportuar në Deçan, Graçanicë, Podujevë dhe Viti. Analizuar sipas grup-moshës: pesëdhjetë raste i takojnë grup-moshës 12-24 muaj, nëntëmbëdhjetë raste i takojnë grup-moshës 0-12 muaj, trembëdhjetë raste i takojnë grup-moshës mbi 18 vjeç”, thuhet në reagimin e Institutit Kombëtarë të Shëndetësisë Publike.
Ekipet të vaksinimit po telefonojnë prindërit të cilët ende nuk i kanë imunizuar fëmijët kundër fruthit./Tv Dukagjini/
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