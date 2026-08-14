Oferta All Inclusive në FAFA
Gushti është muaji kur familjet kërkojnë më shumë kohë së bashku, larg angazhimeve të përditshme, me ditë të gjata pranë detit, mëngjese të qeta dhe mbrëmje që vazhdojnë me biseda e momente të përbashkëta. Për shumë familje, pushimet verore janë pikërisht ajo periudhë e vitit kur krijohen kujtimet më të bukura me fëmijët dhe njerëzit e afërt.
Për këto ditë vere, FAFA Resorts sjell ofertën All Inclusive në Golem, me 5 ditë / 4 netë për 520 euro për person, duke përfshirë shërbime që e bëjnë qëndrimin pranë detit më të lehtë dhe më të këndshëm për të gjithë familjen.
Çfarë përfshin oferta?
Në paketë përfshihen mëngjesi, dreka, mesvaktet dhe darka, së bashku me pije alkoolike dhe joalkoolike. Mysafirët mund të shfrytëzojnë gjithashtu pishinën, plazhin, Aquapark-un dhe Spa Center.
Për familjet me fëmijë ofrohet Miniclub dhe animacion, ndërsa programi për të rritur përfshin argëtim, muzikë live dhe fitness. Wi-Fi dhe parkingu janë po ashtu të përfshira në ofertë.
Me një paketë që bashkon akomodimin, ushqimin, relaksin dhe argëtimin, FAFA Resorts ofron një mundësi të përshtatshme për ata që duan t’i kalojnë pushimet e gushtit pranë Adriatikut pa u marrë veçmas me organizimin e secilit shërbim.
Rezervoni tani pushimet tuaja të gushtit në FAFA Resorts dhe sigurojeni qëndrimin tuaj All Inclusive në Golem.
Kontakt: +355 69 708 6352
Email: grandbluefafa@fafa.al
Lokacioni: Golem, Shqipëri