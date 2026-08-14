Rusia lëshon urdhër-arrest për djalin e Sekretarit amerikan të Shëndetësisë - Kennedy kishte luftuar si vullnetar për ukrainasit
Rusia ka vendosur në listën ndërkombëtare të personave të kërkuar Conor Kennedy, djalin 32-vjeçar të Sekretarit amerikan të Shëndetësisë, Robert F. Kennedy Jr., duke e akuzuar se ka luftuar përkrah forcave ukrainase.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, një gjykatë në Moskë ka autorizuar arrestimin e Kennedy-t në mungesë. Autoritetet ruse e akuzojnë atë për mercenarizëm dhe e kanë cilësuar si “mercenar të huaj”.
Kennedy iu bashkua në vitin 2022 Legjionit Ndërkombëtar të Ukrainës, duke marrë pjesë në luftime në rajonin e Harkivit gjatë muajve të parë të pushtimit të plotë rus.
Ai më vonë bëri publike se kishte shërbyer në Ukrainë dhe se ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara në tetor të vitit 2022, shkruajnë mediat.
Në atë kohë, Kennedy kishte deklaruar se ishte i gatshëm të vdiste për Ukrainën dhe kishte shprehur mbështetje për luftën e saj kundër pushtimit rus. Ai gjithashtu kishte bërë thirrje për mbështetje ndaj Ukrainës dhe për përfshirjen e vullnetarëve të huaj në luftë.
Sipas autoriteteve ruse, nëse Kennedy arrestohet dhe dënohet, ai mund të përballet me 7 deri në 10 vjet burgim. Urdhri është lëshuar në mungesë, pasi Kennedy ndodhet jashtë Rusisë.
Rasti ka marrë vëmendje të veçantë për shkak të lidhjes familjare të Kennedy-t me administratën amerikane. Babai i tij, Robert F. Kennedy Jr., është Sekretar i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore të SHBA-së.
Vendimi i Moskës vjen katër vjet pasi Kennedy mori pjesë në luftimet në Ukrainë dhe e bëri publike përfshirjen e tij në Legjionin Ndërkombëtar. /Telegrafi/