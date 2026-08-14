Farage fiton zgjedhjet për deputet kundër “koshit të plehrave” - partitë e mëdha nuk garuan
Nigel Farage është rizgjedhur deputet në zonën elektorale britanike të Clacton, në një nga zgjedhjet më të pazakonta në historinë politike të Mbretërisë së Bashkuar.
Lideri i Reform UK mori 22.239 vota, ndërsa kundërshtari i tij kryesor, kandidati satirik Count Binface, mori 9.455 vota.
Në garën e zhvilluar në zonën bregdetare të Essex-it morën pjesë gjithsej 34 kandidatë, një rekord për një zgjedhje parlamentare britanike. Fleta e votimit ishte rreth 90 centimetra e gjatë.
Zgjedhjet u bënë edhe më të pazakonta pasi partitë kryesore britanike vendosën të mos garonin, shkruan cnn.
Përballë Farage mbeti një listë kandidatësh të pavarur, parti të vogla dhe figura satirike, mes tyre Count Binface, i cili zhvilloi fushatë i veshur si kosh plehrash dhe e përshkruan veten si një “luftëtar ndërgalaktik i hapësirës”.
Farage kishte dhënë dorëheqjen nga mandati i deputetit në korrik, duke shkaktuar zgjedhjet e pjesshme dhe duke kandiduar menjëherë për të rimarrë të njëjtin mandat.
Vendimi erdhi në një kohë kur ai po përballej me shqyrtim mbi financat dhe një donacion prej 5.8 milionë euro nga miliarderi i kriptomonedhave, Christopher Harborne.
Megjithëse fitorja i rikthen Farage mandatin parlamentar, ajo nuk i zgjidh problemet politike. Reform UK është përballur me presion në sondazhet kombëtare, ndërsa Partia Laburiste dhe kryeministri i ri Andy Burnham kanë rikthyer terren politik. Njëkohësisht, hetimet mbi financat e Farage vazhdojnë dhe mund të krijojnë probleme të reja për të.
Zgjedhjet në Clacton u kthyen kështu në një spektakël politik, me Farage që kërkonte të dëshmonte mbështetjen e votuesve, ndërsa kundërshtarët e tij e akuzuan se kishte shkaktuar një zgjedhje të panevojshme për qëllime personale. Fitorja e tij ishte e qartë, por beteja për të ardhmen politike të liderit të Reform UK mbetet ende e hapur. /Telegrafi/