Deklarata e Zelenskyt për Kosovën, reagon Edi Rama
Kryeministri Edi Rama ka reaguar në platformën X pas deklaratës së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky se Ukraina nuk do ta njohë Kosovën.
Rama thekson se qëndrimi i Ukrainës për Kosovën nuk duhet të ndryshojë mbështetjen e Shqipërisë ndaj popullit ukrainas dhe të drejtës së tij për liri.
Në reagimin e tij, ai thekson se mbështetja ndaj Ukrainës nuk duhet të kushtëzohet nga qëndrimet e saj politike ndaj Kosovës.
“Nga Kyiv Independent te Ukrainska Pravda e Hromadske” – mediat ukrainase shkruajnë për reagimin e Kosovës ndaj Zelenskyt
Postimi i plotë:
Miku im i dashur, Volodymyr Zelensky, qëndroi në Beograd dhe tha se Ukraina nuk do ta njohë kurrë Kosovën. Brenda një ore, nacionalistët më të zëshëm popullistë në Tiranë dhe Prishtinë nisën të bëjnë llogaritë gjeopolitike: ndoshta duhet ta ndëshkojmë Ukrainën, të mos e mbështesim më të lirën dhe të mos vajtojmë për viktimat e bombardimeve. Më të pamaturit prej tyre na sulmuan pse nuk hoqëm dorë nga Ukraina. Madje, disa brohoritën për Rusinë!
Çfarë turpi të humbasësh nga sytë të vërtetën e thjeshtë se liria nuk funksionon me kthim shpërblimesh.
Të qëndrosh kundër një lufte agresioni dhe në mbështetje të një paqeje të drejtë nuk është një faturë që e gris kur viktima e një agresioni barbar të zhgënjen. Nuk është një favor që shkëmbehet me një favor, por është ajo që je dhe ajo për të cilën qëndron në këtë botë të rrëmujshme.
Dhe për fat të mirë, Shqipëria nuk është një njeri i vogël që llogarit se kush i ka borxh kujt, por është Evropa e Ballkanit, që tregon rrugën përmes besimit të saj në liri, demokraci dhe paqe, si dhe përmes fuqisë së shembullit të saj.
Ukraina mund të jetë – dhe po, ajo e ka gabim për Kosovën – por e drejta e saj për të qenë e lirë mbetet e padiskutueshme. Të luftosh për këtë të drejtë do të thotë të luftosh për Evropën dhe për veten tonë gjithashtu.
Këto të vërteta mund të bashkëjetojnë fare mirë në të njëjtën fjali. Shqipëria është mjaftueshëm e pjekur për t’i mbajtur të dyja dhe do t’i mbajë.
Pra, po: UKRAINË E LIRË. Sot, nesër dhe gjithmonë. /Telegrafi/
My dear friend Volodymyr Zelensky stood in Belgrade and said Ukraine will never recognize Kosova. Within the hour, the loudest folk nationalists in Tirana and Pristina were already reaching for the geopolitical calculator: perhaps we should punish Ukraine, stop cheering for the…
— Edi Rama (@ediramaal) August 13, 2026