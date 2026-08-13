Para të gatshme rreth 40 mijë euro e katër telefona – Policia jep detaje nga bastisja në vendbanimin e të arrestuarit për spiunazh
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se i arrestuari sot në pikën kufitare në Merdare, nga Policia e Kosovës, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Spiunazh”, F. S., me aktvendim të Prokurorisë Speciale, është ndaluar për 48 orë.
Policia njofton se hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda kanë zbatuar urdhërkontrollin në vendbanimin e të dyshuarit në Dragash.
Gjatë bastisjes janë gjetur dhe sekuestruar këto prova materiale:
para të gatshme në vlerë prej 39 mijë e 500 eurosh;
para të gatshme në vlerë prej 500 dinarësh;
katër (4) telefona celularë;
dokumente të ndryshme relevante për rastin.
Tutje bëhet e ditur se Prokuroria, brenda afatit të përcaktuar ligjor, do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit në Gjykatën Themelore në Prishtinë.
Prokuroria Speciale, Policia e Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë thonë se mbeten të angazhuara për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme ligjore në lidhje me rastin. /Telegrafi/