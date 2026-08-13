PDK e Aleanca të premten në sallën plenare, Tahiri: PDK nuk i nënshtrohet qasjes autoritare të deputetit Albin Kurti
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Tahiri është shprehur se PDK nuk i nënshtrohet qasjes abuzuese të deputetit të LVV-së, Albin Kurti, i cili, sipas tij, po e pengon konstituimin e Kuvendit.
Tahiri, në një konferencë për media, tha se pushtetin autoritar dhe cenimin e rendit kushtetues nuk e toleron askush.
“Albin Kurti nuk mund ta defunksionalizojë Kuvendin me qëllimin për t’i shantazhuar subjektet politike ose me zgjedhje, por përtej kësaj duke tentuar të imponojë qasje autoritare që është shumë e dëmshme sot për vendin”, shtoi ai.
Tahiri i ka bërë ftesë publike kryesuesit të seancës, Avni Dehari që në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe Rregulloren e Punës së Kuvendit ta thërrasë seancën konstituive çdo 48 orë.
“Ne si PDK i kemi bërë kërkesë zyrtare sot që ai ta ushtrojë detyrën e vet në bazë të Rregullores së Punës së Kuvendit, ta respektojë ligjin dhe Kushtetutën dhe ta thërras ë seancën, në mënyrë që të konstituohet Kuvendi dhe të kemi normalitet”, shtoi Tahiri.
Ai njoftoi se kërkesën e PDK-së për mbajtjen e seancës nesër nga ora 11:00 ua kanë dërguar edhe partive tjera politike që janë përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës.
“Edhe partive tjera të përfqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës ua kemi dërguar ftesën që nesër në orën 11:00 të jenë prezent në sallë. PDK do të jetë e pranishme, Aleanca është përgjigj pozitivisht. Tashmë presim që të përgjigjen edhe subjektet e tjera për shkak që është obligim kushtetues dhe moral i secilit prej nesh që të jemi në seancë dhe ta funksionlizojmë Kuvendin”, theksoi Tahiri. /Telegrafi/