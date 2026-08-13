Peshon 40 kilogramë dhe është i lartë 1.2 metra, të gjithë u çuditen me trofeun e fituar nga Real Madridi
Real Madridi fitoi të mërkurën brema “Trofeun Teresa Herrera” pas një fitore minimale 1-0 ndaj Deportivo La Corunas falë një goli të Brahim Diaz. Por, ajo që tërhoqi më së shumti vëmendjen pas ndeshjes ishte vetë trofeu.
“Teresa Herrera” është emri i turneut ikonik që është luajtur në A Coruna që nga viti 1946. Është një nga turnetë miqësorë më të vjetër dhe më të famshëm në botë. Turneu organizohet nga ekipi vendas Deportivo La Coruna, dhe ndeshjet luhen në stadiumin e tyre Riazor.
Turneu mban emrin e Teresa Herrera, një gruaje të famshme spanjolle të shekullit të 18-të që ia kushtoi jetën e saj ndihmës së të varfërve në atë qytet.
I don't think that will fit in the suitcase home... 😅🏆
Real Madrid lifted the Trofeo Teresa Herrera after beating Deportivo. pic.twitter.com/7Kwi18qIyI
— Match of the Day (@BBCMOTD) August 13, 2026
Tipari dallues i turneut është një trofe i madh dhe shumë i rëndë që fitohet nga fituesi. Nuk është një kupë e zakonshme, por një skulpturë metalike e madhe dhe luksoze që përshkruan monumentin më të madh të qytetit, Kullën e Herkulit, dhe peshon deri në 40 kilogramë, ndërsa është 1.2 metra i lartë.
Për shkak të kësaj, është një nga trofetë më të mëdhenj dhe më të rëndë në botën e futbollit, kështu që fituesit kanë nevojë për forcë serioze vetëm për ta ngritur atë.
Federico Valverde dhe Andrij Lunin e çuan trofeun në qendër për të festuar triumfin dhe kjo shkaktoi të qeshura te bashkëlojtarët.
Vinicius Jr laughing at the size of the trophy. 😂🤍 pic.twitter.com/ycnYv0h65n https://t.co/r9jfqLE6QW
— TC (@totalcristiano) August 12, 2026
Vinicius Jr e pa me mosbesim teksa një trofe kaq madhështor po sillej në fushë. Sulmuesi i Real Madridit qeshi kur pa se çfarë do të duhej të ngrinte. Ai dhe shokët e tij të ekipit e kishin të vështirë ta bënin këtë sepse nuk kishin parë kurrë më parë një trofe si ky.
Ky trofeu gjithashtu ka filluar të bëhet viral në rrjetet sociale, me postime të shumta nga tifozët e futbollit. /Telegrafi/
⚖️ ¡Levantar el Trofeo Teresa Herrera es cosa de dos! pic.twitter.com/RNLu7DbPAI
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2026