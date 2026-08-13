Barcelona sinjalizon shitjen e saj të radhës
Barcelona është gati të negociojë largimin e Hector Fortit gjatë këtij afati kalimtar, pasi mbrojtësi i djathtë nuk bën pjesë në planet kryesore të trajnerit Hansi Flick për sezonin e ri.
20-vjeçari ka tërhequr interes nga disa klube evropiane, me Evertonin, Fulhamin dhe Interin ndër ekipet që po monitorojnë situatën e tij. Edhe Liverpooli është përmendur si një klub i interesuar, ndonëse deri më tani nuk ka pasur ndonjë ofertë zyrtare.
Situata e Fortit nuk ka ndryshuar as gjatë fazës përgatitore. Pas rikthimit në Barcelonë nga huazimi te Elche, klubi katalanas i ka bërë të ditur se ai duhet të gjejë një skuadër të re.
Aktualisht, mbrojtësi po stërvitet veçmas nga pjesa tjetër e ekipit, ndërsa drejtuesit po punojnë për të gjetur zgjidhjen më të përshtatshme.
Evertoni dhe Fulhami konsiderohen si dy prej opsioneve më konkrete nga Ligën Premier.
Ndërkohë, Interi po e ndjek nga afër situatën dhe e sheh Fortin si një alternativë për krahun e djathtë, në rast se nuk arrin të finalizojë objektivat e tjera të merkatos.
Klubi italian e ka përqendruar vëmendjen kryesisht te Djed Spence i Tottenhamit, për të cilin është diskutuar një marrëveshje prej rreth 30 milionë eurosh.
Nëse kjo lëvizje nuk realizohet, Fort mund të bëhet një prej alternativave kryesore të Interit.
Barcelona ndodhet në një pozitë të favorshme për sa i përket kontratës së lojtarit. Fort ka marrëveshje me klubin deri më 30 qershor 2029, ndërsa vlera e tij në treg vlerësohet rreth 12 milionë euro. Kjo i jep Barcelonës hapësirë për të negociuar pa presionin e një kontrate që po shkon drejt skadimit.
Fort e mbylli sezonin e kaluar pas një periudhe të plotë në La Liga me Elchen.
Huazimi i tij përfundoi më 30 qershor, ndërsa tashmë ai është rikthyer në Barcelonë, ku e ardhmja e tij duket larg Camp Nout.
Me kontratën e vlefshme deri në vitin 2029, vendimi i Barcelonës do të varet kryesisht nga kushtet financiare të marrëveshjes dhe mundësia për të ruajtur kontrollin mbi të ardhmen e mbrojtësit të ri. /Telegrafi/