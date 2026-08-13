10 vite Meeting of Styles Kosovo: Historia e festivalit që ndryshoi muret e Prishtinës
Meeting of Styles Kosovo nisi rrugëtimin e tij në Prishtinë në vitin 2017, duke e bërë qytetin pjesë të një prej rrjeteve ndërkombëtare më të njohura të graffiti-t dhe street art-it. Meeting of Styles kishte nisur në Wiesbaden të Gjermanisë në vitin 1997 dhe, nga viti 2002, filloi të zgjerohej në qytete të ndryshme të botës.
Prishtina iu bashkua kësaj harte në vitin 2017, në një kohë kur Kosova ende ishte nën regjimin e vizave dhe udhëtimi drejt Evropës kërkonte procedura, dokumentacion dhe pritje të gjata. Në atë kohë, kur për shumë njerëz udhëtimi drejt Evropës ishte ende i vështirë, Q’art – Qendra për Zhvillimin e Artit, së bashku me njerëz të angazhuar në skenën e artit urban, vendosi ta sjellë këtë kulturë ndërkombëtare në Prishtinë.
Kështu nisi Meeting of Styles Kosovo.
Që nga edicioni i parë, festivali ka sjellë në qytet artistë nga Kosova dhe vende të ndryshme të botës, duke transformuar mure dhe hapësira publike përmes graffiti-t dhe muralit. Çdo edicion ka krijuar një takim mes artistëve lokalë, ndërkombëtarë dhe komunitetit të qytetit.
Por historia e festivalit nuk matet vetëm me numrin e artistëve apo mureve të pikturuara. Përgjatë këtyre viteve, arti urban është bërë gjithnjë e më shumë pjesë e identitetit vizual të Prishtinës.
Sot, ndikimi i kësaj historie shihet në shumë pjesë të qytetit. Rruga B është shndërruar në një lloj galerie të hapur, ndërsa Lagjja e Artistëve, hapësirat përgjatë stacionit të trenave, pjesë të Lakrishtës dhe shumë zona të tjera janë kthyer në hapësira ku graffiti dhe muralet janë pjesë e përditshmërisë.
Këto mure nuk janë më ndërhyrje të veçuara. Së bashku, ato kanë krijuar një peizazh të ri urban dhe një gjuhë vizuale që e bën Prishtinën të dallueshme.
Në shumë metropole të botës, arti urban është pjesë e identitetit të qytetit. Sot, Prishtina gjithnjë e më shumë i ngjan këtyre qyteteve: jo sepse ka kopjuar një model të gatshëm, por sepse gjatë viteve ka krijuar skenën e saj, artistët e saj dhe hapësirat e saj.
Një pjesë e rëndësishme e këtij ndryshimi është edhe komuniteti që është krijuar rreth festivalit. Që nga viti 2017, mbi 1,000 vullnetarë janë përfshirë në edicionet e Meeting of Styles Kosovo. Për shumë prej tyre, festivali ka qenë kontakti i parë me artin urban, me artistë ndërkombëtarë dhe me punën në hapësirën publike.
Përmes tyre, festivali ka krijuar diçka që vazhdon përtej ditëve të eventit: një komunitet njerëzish që e shohin qytetin si një hapësirë ku mund të krijohet, të bashkëpunohet dhe të lihet një gjurmë.
Pas një dekade, graffiti në Prishtinë nuk është më një fenomen i veçuar. Është pjesë e peizazhit të qytetit. Është në rrugë, në lagje, në mure dhe në mënyrën se si një gjeneratë e përjeton hapësirën publike.
Meeting of Styles Kosovo nisi si një festival ndërkombëtar i graffiti-t. Sot, pas dhjetë vitesh, ai është bërë pjesë e historisë së transformimit urban të Prishtinës.
10 vite, qindra artistë, mbi 1,000 vullnetarë dhe mijëra metra katrorë të transformuar. Një dekadë që nuk ka lënë gjurmë vetëm në mure, por edhe në qytet.