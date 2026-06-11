Kampionatet Botërore: Një histori e lavdisë, legjendave dhe kampionëve
Kampionati Botëror i Futbollit është ngjarja më prestigjioze sportive në botë dhe turneu që mbledh miliona tifozë nga të gjitha kontinentet.
I organizuar nga FIFA çdo katër vjet, Botërori ka shkruar histori të paharrueshme që nga viti 1930, duke nxjerrë kampionë legjendarë dhe duke krijuar momente që kanë mbetur përgjithmonë në kujtesën e sportdashësve.
Historia e Kupës së Botës filloi në vitin 1930 në Uruguaj. Në edicionin e parë morën pjesë vetëm 13 kombëtare dhe vendasit fituan trofeun e parë botëror pasi mposhtën Argjentinën në finale me rezultatin 4-2.
Katër vjet më vonë, Italia fitoi titullin e saj të parë në vitin 1934, ndërsa në vitin 1938 mbrojti me sukses kurorën, duke u bërë kombëtarja e parë që fitonte dy Botërorë radhazi.
Pas ndërprerjes së aktivitetit për shkak të Luftës së Dytë Botërore, Kupa e Botës u rikthye në vitin 1950 në Brazil. Në një nga surprizat më të mëdha të historisë së futbollit, Uruguaji mposhti Brazilin në stadiumin "Maracanã" përpara afro 200 mijë tifozëve, në një ndeshje që njihet si "Maracanazo".
Vitet 1950 dhe 1960 sollën në skenë një nga futbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, Pelén. Brazili fitoi titullin e parë në vitin 1958 në Suedi dhe e përsëriti suksesin në vitin 1962 në Kili. Pelé u shndërrua në simbol të futbollit botëror falë talentit të tij të jashtëzakonshëm.
Në vitin 1966, Anglia fitoi Botërorin e vetëm në historinë e saj, duke mposhtur Gjermaninë Perëndimore në finale. Katër vjet më vonë, Brazili i Pelés fitoi titullin e tretë në Meksikë, duke formuar një nga skuadrat më të mira që ka parë ndonjëherë futbolli.
Gjermania Perëndimore triumfoi në vitin 1974, ndërsa Argjentina fitoi titullin e saj të parë në vitin 1978 si vend organizator. Në vitin 1982, Italia u shpall kampione bote për herë të tretë falë paraqitjeve të shkëlqyera të Paolo Rossit.
Botërori i vitit 1986 në Meksikë mbahet mend për paraqitjen magjike të Diego Maradonës. Argjentina fitoi titullin e dytë, ndërsa Maradona realizoi golin e famshëm "Dora e Zotit" dhe një nga golat më të bukur në histori kundër Anglisë.
Në vitin 1990, Gjermania Perëndimore fitoi titullin e tretë. Katër vjet më vonë, Brazili u rikthye në majën e botës duke fituar Botërorin e vitit 1994 në Shtetet e Bashkuara, pas një finaleje dramatike ndaj Italisë.
Franca fitoi titullin e saj të parë në vitin 1998 në Paris, e udhëhequr nga Zinedine Zidane. Brazili u rikthye sërish në fron në vitin 2002 në Japoni dhe Korenë e Jugut, duke fituar titullin e pestë dhe duke u bërë kombëtarja më e suksesshme në historinë e Kupës së Botës.
Italia fitoi Botërorin e vitit 2006 pas finales së famshme kundër Francës, e cila u kujtua për incidentin mes Zidane dhe Materazzit. Në vitin 2010, Spanja fitoi titullin e saj të parë falë brezit të artë të udhëhequr nga Andrés Iniesta dhe Xavi Hernandez.
Gjermania triumfoi në vitin 2014 në Brazil, duke mposhtur Argjentinën në finale. Turneu mbeti në histori edhe për fitoren e thellë 7-1 të Gjermanisë ndaj Brazilit në gjysmëfinale.
Në vitin 2018, Franca fitoi titullin e dytë botëror në Rusi, me një skuadër të re të udhëhequr nga Kylian Mbappé. Ndërsa në vitin 2022, Argjentina e Lionel Messit realizoi ëndrrën e shumëpritur duke fituar Kupën e Botës në Katar pas një finaleje spektakolare ndaj Francës.
Deri më sot, Brazili mbetet kombëtarja më e suksesshme me pesë tituj botërorë. Pas saj renditen Gjermania dhe Italia me nga katër trofe, Argjentina me tre, Franca dhe Uruguaji me nga dy, ndërsa Anglia dhe Spanja kanë fituar nga një herë.
Kupa e Botës 2026, që do të organizohet nga Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksika, pritet të hapë një kapitull të ri në historinë e futbollit. Për herë të parë do të marrin pjesë 48 kombëtare, duke e bërë turneun më të madh dhe më spektakolar se kurrë më parë.
Nga Uruguaji i vitit 1930 deri te Argjentina e Lionel Messit në vitin 2022, Kampionati Botëror ka qenë skena ku janë shkruar historitë më të mëdha të futbollit, ku janë lindur legjendat dhe ku ëndrra e çdo futbollisti është ngritja e trofeut më të çmuar në sportin më popullor të planetit.
Kupa e Botës 2026 do të jetë edicioni më i madh në historinë e futbollit, pasi për herë të parë do të marrin pjesë 48 kombëtare nga e gjithë bota. Turneu do të organizohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Meksika, duke u bërë Botërori i parë i organizuar nga tre vende njëkohësisht. Kampionia në fuqi, Argjentina, do të synojë të mbrojë titullin, ndërsa fuqitë tradicionale si Brazili, Gjermania, Franca dhe Spanja do të luftojnë për trofeun më prestigjioz të futbollit botëror. /Telegrafi/