Një nga lëvizjet më të mëdha në historinë e NBA-së është bërë realitet. LeBron James ka nënshkruar me Philadelphia 76ers, duke i dhënë një tjetër kapitull karrierës së tij legjendare.

Lajmin e ka konfirmuar klubi përmes kanaleve zyrtare si dhe shefi i operacioneve të basketbollit të 76ers, Mike Gansey, ndërsa klubi nuk ka bërë të ditura detajet financiare të marrëveshjes.

LeBron James, katër herë kampion i NBA-së dhe katër herë fitues i çmimit MVP të sezonit, i bashkohet një prej organizatave më historike të ligës, me synimin për të luftuar për titullin kampion.


“LeBron është një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e basketbollit dhe ndikimi i tij në këtë organizatë do të jetë i jashtëzakonshëm. Ai është një profesionist i madh, një lider natyral dhe një konkurrues i jashtëzakonshëm”, deklaroi Gansey.

James do të luajë përkrah yjeve si Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown dhe VJ Edgecombe, në një skuadër që synon të rikthehet fuqishëm në garën për unazën e kampionit.


Një karrierë jashtë çdo norme

Në moshën 41-vjeçare, LeBron James vazhdon të shkruajë histori në NBA. Ai është shënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në NBA, me 43,440 pikë në karrierë, ndërsa mban rekorde edhe për:

  • 22 përzgjedhje në All-Star Game (rekord NBA);
  • 21 përzgjedhje në ekipet All-NBA;
  • 1,297 ndeshje radhazi me të paktën 10 pikë;
  • 125 triple-double në karrierë.

James ka fituar katër tituj kampion në NBA:

  • 2012 dhe 2013 me Miami Heat;
  • 2016 me Cleveland Cavaliers;
  • 2020 me Los Angeles Lakers.


Në të katër finalet ku triumfoi, ai u shpall edhe MVP i finales, duke u bërë lojtari i parë në histori që e arrin këtë me tri skuadra të ndryshme.

Në 23 sezone në NBA me Cleveland, Miami dhe Los Angeles, LeBron ka regjistruar mesatare prej 26.8 pikësh, 7.5 kërcimesh dhe 7.4 asistimesh për ndeshje.

Sezonin e fundit me Lakers, ai vazhdoi të impresionojë, duke realizuar mesatarisht 20.9 pikë, 7.2 asistime dhe 6.1 kërcime për ndeshje, duke zgjatur në 23 numrin e sezoneve radhazi me mbi 20 pikë mesatarisht.


Me fanellën e 76ers, LeBron James do të mbajë numrin 23, ndërsa Philadelphia shpreson që eksperienca dhe lidershipi i tij të jenë elementi që i mungon skuadrës për të luftuar për kampionatin e NBA-së. /Telegrafi/

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