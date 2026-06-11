Stadiumet për Kupën e Botës - 16 të tilla, kapacitet madhështor
Ndeshjet e Kupës së Botës 2026 do të zhvillohen në 16 stadiume në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë.
Shumë prej stadiumeve janë riemërtuar nga FIFA për kohëzgjatjen e turneut, pasi kompanitë që zotërojnë të drejtat e emërtimit nuk janë sponsorë zyrtarë të FIFA-s.
Arrowhead Stadium (Kansas City Stadium sipas FIFA-s)
Kapaciteti: 73.000 vende (FIFA thekson se shifrat mund të ndryshojnë)
Vendndodhja: Kansas City, Missouri
Ndeshjet:
- Argjentina – Algjeria (16 qershor)
- Ekuadori – Curaçao (20 qershor)
- Tunizia – Holanda (25 qershor)
- Algjeria – Austria (27 qershor)
- 1/8 e finales (3 korrik)
- Çerekfinale (11 korrik)
Çfarë duhet të dini:
I hapur në vitin 1972, stadiumi mban zyrtarisht emrin GEHA Field at Arrowhead Stadium që nga viti 2021. Është shtëpia e ekipit të NFL-së, Kansas City Chiefs, që prej vitit 1972.
Stadiumi ndodhet 8.5 milje nga qendra e Kansas City dhe nuk ka lidhje hekurudhore. Komiteti organizues ka njoftuar autobusë transporti me biletë vajtje-ardhje prej 15 dollarësh në ditët e ndeshjeve.
Kompleksi ndodhet pranë stadiumit Kauffman, shtëpia e ekipit të bejsbollit Kansas City Royals. Arrowhead ishte planifikuar të organizonte Super Bowl-in e vitit 2015, por eventi u zhvendos pasi nuk u miratua një projekt për financimin e një çatie të lëvizshme.
Sipas Guinness World Records, stadiumi mban rekordin për turmën më të zhurmshme në një aktivitet sportiv në natyrë, me 142.2 decibel gjatë një ndeshjeje të Chiefs kundër New England Patriots më 29 shtator 2014.
Nga viti 1996 deri më 2007, aty luajti edhe skuadra e MLS-së së Kansas Cityt. Chiefs planifikojnë të zhvendosen në vitin 2031 në një stadium të ri me kupolë në Kansas City, Kansas.
AT&T Stadium (Dallas Stadium)
Kapaciteti: 94.000 vende
Vendndodhja: Arlington, Texas
Ndeshjet:
- Holanda – Japonia (14 qershor)
- Anglia – Kroacia (17 qershor)
- Argjentina – Austria (22 qershor)
- Japonia – Suedia (25 qershor)
- Jordania – Algjeria (27 qershor)
- 1/16 e finales (30 qershor dhe 3 korrik)
- 1/8 e finales (6 korrik)
- Gjysmëfinale (14 korrik)
Çfarë duhet të dini:
Ky stadium me çati të lëvizshme u hap në vitin 2009 dhe është shtëpia e Dallas Cowboys. Njihet gjerësisht si “Jerry’s World”, sipas pronarit të klubit, Jerry Jones.
Ka organizuar Super Bowl-in e vitit 2011, finalen e futbollit universitar amerikan në vitin 2015 dhe Final Four të basketbollit universitar në vitin 2014. Do ta organizojë sërish Final Four në vitin 2030.
Rekordi i NFL-së prej 105.121 tifozësh u vendos në një ndeshje Cowboys – Giants më 20 shtator 2009, ndërsa 108.713 spektatorë ndoqën NBA All-Star Game në vitin 2010.
Katër ekrane gjigante varen 27 metra mbi fushë, përfshirë dy ekrane me përmasa 160 x 72 këmbë.
Stadiumi ndodhet rreth 20 milje nga Dallasi dhe pranë Globe Life Field, shtëpia e Texas Rangers. Bari natyral është vendosur mbi sipërfaqen artificiale për nevojat e Botërorit.
Stacioni më i afërt hekurudhor është Centreport Station, rreth 8 milje larg, ndërsa autobusët do të jenë falas në ditët e ndeshjeve.
Gillette Stadium (Boston Stadium)
Kapaciteti: 65.000 vende
Vendndodhja: Foxborough, Massachusetts
Ndeshjet:
- Haiti – Skocia (13 qershor)
- Iraku – Norvegjia (16 qershor)
- Skocia – Maroku (19 qershor)
- Anglia – Gana (23 qershor)
- Norvegjia – Franca (26 qershor)
- 1/16 e finales (29 qershor)
- Çerekfinale (9 korrik)
Çfarë duhet të dini:
I vendosur 29 milje në jugperëndim të Bostonit dhe 25 milje në verilindje të Providence, stadiumi u hap në vitin 2002.
Është shtëpia e New England Patriots në NFL dhe New England Revolution në MLS. Ai zëvendësoi Foxboro Stadium, një nga stadiumet e Kupës së Botës 1994.
Bari natyral është instaluar mbi terrenin artificial. Shërbimi hekurudhor i Massachusetts Bay Transportation Authority funksionon vetëm në ditët e eventeve dhe kushton 80 dollarë vajtje-ardhje gjatë Botërorit, krahasuar me 20 dollarë për ndeshjet e NFL-së dhe MLS-së.
Autobusët nga Bostoni do të kushtojnë 95 dollarë vajtje-ardhje gjatë Kupës së Botës.
Hard Rock Stadium (Miami Stadium)
Kapaciteti: 65.000 vende
Vendndodhja: Miami Gardens, Florida
Ndeshjet:
- Arabia Saudite – Uruguai (15 qershor)
- Uruguai – Kepi i Gjelbër (21 qershor)
- Brazili – Skocia (24 qershor)
- Kolumbia – Portugalia (27 qershor)
- 1/16 e finales (3 korrik)
- Çerekfinale (11 korrik)
- Ndeshja për vendin e tretë (18 korrik)
Çfarë duhet të dini:
I hapur në vitin 1987, stadiumi është shtëpia e Miami Dolphins. Ai ka shërbyer edhe si stadium i Miami Marlins nga viti 1993 deri më 2011 dhe që nga viti 2019 organizon turneun e tenisit Miami Open.
Hard Rock ndodhet rreth 15 milje në veri të qendrës së Miamit dhe 25 milje në jug të Fort Lauderdale. Nuk ka lidhje të afërt hekurudhore, por FIFA ka organizuar autobusë falas nga stacioni Aventura i linjës Brightline.
Një rinovim i nisur në vitin 2015 shtoi një çati të ngjashme me stadiumet moderne të futbollit, duke mbrojtur tifozët nga shiu.
Hard Rock ka organizuar gjashtë herë Super Bowl-in, më shumë se çdo stadium tjetër përveç Superdome në New Orleans. Po ashtu ka organizuar dy finale të futbollit universitar amerikan dhe do të organizojë një tjetër në vitin 2030.
Stadiumi ishte skena e finales së Copa America 2024, e cila nisi me 82 minuta vonesë për shkak të trazirave jashtë impiantit.
Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium)
Kapaciteti: 71.000 vende
Vendndodhja: Santa Clara, Kaliforni
Ndeshjet:
- Katari – Zvicra (13 qershor)
- Austria – Jordania (16 qershor)
- Turqia – Paraguai (19 qershor)
- Jordania – Algjeria (22 qershor)
- Paraguai – Australia (25 qershor)
- 1/16 e finales (1 korrik)
Çfarë duhet të dini:
Stadiumi u hap në vitin 2014 dhe është shtëpia e ekipit të NFL-së, San Francisco 49ers. Ai ka organizuar Super Bowl-in në vitet 2016 dhe 2026, si dhe finalen e futbollit universitar amerikan në vitin 2019.
Ndodhet në zemër të Silicon Valley-t, qendrës së kompanive më të mëdha teknologjike në botë, rreth 43 milje në jug të San Franciskos dhe ka lidhje të rregullta me linjën hekurudhore Caltrain.
Levi’s Stadium është i vetmi stadium në Shtetet e Bashkuara që nuk do të presë asnjë ndeshje pas fazës së 1/16 së finales. Stadiumi Stanford, rreth 13 milje në veriperëndim, ishte një nga impiantet pritëse të Botërorit 1994.
Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadium)
Kapaciteti: 69.000 vende
Vendndodhja: Filadelfia
Ndeshjet:
- Bregu i Fildishtë – Ekuadori (14 qershor)
- Brazili – Haiti (19 qershor)
- Franca – Iraku (22 qershor)
- Curaçao – Bregu i Fildishtë (25 qershor)
- Kroacia – Gana (27 qershor)
- 1/8 e finales (4 korrik)
Çfarë duhet të dini:
I njohur si “Linc”, stadiumi u hap në vitin 2003 dhe është shtëpia e Philadelphia Eagles në NFL.
Ai bën pjesë në kompleksin sportiv të Filadelfias Jugore dhe ndodhet vetëm pak minuta larg qendrës së qytetit me transport publik. Përreth stadiumit ndodhen Citizens Bank Park (shtëpia e Phillies), Xfinity Mobile Arena (shtëpia e Philadelphia 76ers dhe Flyers) si dhe kompleksi argëtues Stateside Live!.
Transporti publik SEPTA kushton 2.90 dollarë deri te stadiumi, ndërsa kthimi pas ndeshjeve të Botërorit do të jetë falas.
Lincoln Financial Field zëvendësoi Veterans Stadium, stadiumin e vjetër multifunksional të Phillies dhe Eagles.
Ndeshja e 1/8 së finales do të shoqërohet me një ceremoni të veçantë për 250-vjetorin e Deklaratës së Pavarësisë së SHBA-së.
Lumen Field (Seattle Stadium)
Kapaciteti: 69.000 vende
Vendndodhja: Seattle
Ndeshjet:
- Belgjika – Egjipti (15 qershor)
- Shtetet e Bashkuara – Australia (19 qershor)
- Bosnja dhe Hercegovina – Katari (24 qershor)
- Egjipti – Irani (26 qershor)
- 1/16 e finales (1 korrik)
- 1/8 e finales (6 korrik)
Çfarë duhet të dini:
Lumen Field u hap në vitin 2002 dhe ndodhet pranë qendrës së Seattle-it. Stadiumi mund të arrihet lehtësisht në këmbë ose me linjën e metrosë së lehtë Sound Transit.
Është shtëpia e Seattle Seahawks në NFL dhe Seattle Sounders në MLS.
Pranë tij ndodhet edhe T-Mobile Park, shtëpia e Seattle Mariners në MLB. Para ndërtimit të këtij stadiumi, ekipet e NFL-së dhe MLB-së ndanin të njëjtin impiant, Kingdome.
Për Kupën e Botës është instaluar bar natyral mbi sipërfaqen artificiale.
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium)
Kapaciteti: 75.000 vende
Vendndodhja: Atlanta
Ndeshjet:
- Spanja – Kepi i Gjelbër (15 qershor)
- Çekia – Afrika e Jugut (18 qershor)
- Spanja – Arabia Saudite (21 qershor)
- Maroku – Haiti (24 qershor)
- Kongo – Uzbekistani (27 qershor)
- 1/16 e finales (1 korrik)
- 1/8 e finales (7 korrik)
- Gjysmëfinale (15 korrik)
Çfarë duhet të dini:
I hapur në vitin 2017, stadiumi me çati të lëvizshme ndodhet në qendër të Atlantës dhe është shtëpia e Atlanta Falcons në NFL dhe Atlanta United në MLS.
Ka organizuar Super Bowl-in në vitin 2019 dhe do ta organizojë sërish në vitin 2028. Gjithashtu ka qenë mikpritës i finales së futbollit universitar amerikan në vitet 2018 dhe 2025, ndërsa në vitin 2031 do të organizojë Final Four të basketbollit universitar.
Për shkak të kostos së lartë, FIFA nuk kërkoi mbulimin ose heqjen e logos së Mercedes-Benz që ndodhet mbi çatinë e stadiumit.
Stadiumi ndodhet pranë dy stacioneve të metrosë MARTA.
MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium)
Kapaciteti: 82.500 vende
Vendndodhja: East Rutherford, New Jersey
Ndeshjet:
- Brazili – Maroku (13 qershor)
- Franca – Senegali (16 qershor)
- Norvegjia – Senegali (22 qershor)
- Ekuadori – Gjermania (25 qershor)
- Panamaja – Anglia (27 qershor)
- 1/16 e finales (30 qershor)
- 1/8 e finales (5 korrik)
- Finalja e Kupës së Botës (19 korrik)
Çfarë duhet të dini:
MetLife Stadium do të presë finalen e Kupës së Botës më 19 korrik.
Stadiumi ndodhet në New Jersey, përtej lumit Hudson nga Manhattan. Është shtëpia e New York Giants dhe New York Jets dhe u hap në vitin 2010.
Ai zëvendësoi Giants Stadium, një nga stadiumet e Botërorit 1994. I rrethuar nga parkingje të mëdha, stadiumi ndodhet pranë Meadowlands Racetrack dhe qendrës tregtare American Dream Mall.
Transporti publik është i kufizuar. Treni funksionon vetëm gjatë eventeve të mëdha, ndërsa New Jersey Transit ka vendosur çmimin 98 dollarë për biletën vajtje-ardhje gjatë Kupës së Botës.
Shërbimi me autobus nga Manhattan, i cili fillimisht ishte parashikuar të kushtonte 80 dollarë, është ulur në 20 dollarë.
MetLife organizoi finalen e Copa America Centenario në vitin 2016.
Për t'iu përshtatur dimensioneve të kërkuara nga FIFA, 1.740 ulëse në qoshet e stadiumit janë hequr përkohësisht dhe do të rikthehen para nisjes së sezonit të NFL-së.
NRG Stadium (Houston Stadium)
Kapaciteti: 72.000 vende
Vendndodhja: Houston, Texas
Ndeshjet:
- Gjermania – Curaçao (14 qershor)
- Portugalia – Kongo (17 qershor)
- Holanda – Suedia (20 qershor)
- Portugalia – Uzbekistani (23 qershor)
- Kepi i Gjelbër – Arabia Saudite (26 qershor)
- 1/16 e finales (29 qershor)
- 1/8 e finales (4 korrik)
Çfarë duhet të dini:
NRG Stadium u hap në vitin 2002 dhe ka një çati të lëvizshme. Ai është shtëpia e Houston Texans, ekipit të NFL-së që u transferua aty nga Astrodome.
Për nevojat e Kupës së Botës është instaluar bar natyral mbi sipërfaqen artificiale.
Stadiumi ndodhet rreth 6 milje nga qendra e Houstonit dhe lidhet me transport publik përmes linjës METRORail.
NRG Stadium ka organizuar Super Bowl-in në vitet 2004 dhe 2017, finalen e futbollit universitar amerikan në vitin 2024, si dhe Final Four të basketbollit universitar në vitet 2011, 2016 dhe 2023.
SoFi Stadium (Los Angeles Stadium)
Kapaciteti: 70.000 vende
Vendndodhja: Inglewood, Kaliforni
Ndeshjet:
- Shtetet e Bashkuara – Paraguai (12 qershor)
- Irani – Zelanda e Re (15 qershor)
- Zvicra – Bosnja dhe Hercegovina (18 qershor)
- Belgjika – Irani (21 qershor)
- Turqia – Shtetet e Bashkuara (25 qershor)
- 1/16 e finales (28 qershor)
- 1/16 e finales (2 korrik)
- Çerekfinale (10 korrik)
Çfarë duhet të dini:
SoFi Stadium u hap në vitin 2020 dhe u ndërtua në vendin ku më parë ndodhej Hollywood Park Racetrack, pranë aeroportit ndërkombëtar të Los Angelesit.
Ai është shtëpia e dy skuadrave të NFL-së, Los Angeles Rams dhe Los Angeles Chargers.
Sindikata UNITE HERE Local 11, që përfaqëson punonjësit e ushqimit dhe pijeve në stadium, ka kërcënuar me grevë.
Megjithëse stadiumi ka çati, anët e tij janë të hapura dhe lejojnë qarkullimin e ajrit.
Bari natyral është vendosur mbi terrenin artificial.
SoFi ka organizuar Super Bowl-in e vitit 2022 dhe finalen e futbollit universitar amerikan në vitin 2023.
Nuk ka stacion hekurudhor pranë stadiumit, por LA Metro ka organizuar autobusë transporti nga stacioni LAX/Metro Transit Center gjatë ditëve të ndeshjeve.
FIFA ka vendosur çmimin prej 250 dollarësh për parkim në një garazh që ndodhet rreth 1 kilometër larg stadiumit, ndërsa për disa ndeshje çmimi arrin deri në 300 dollarë.
Rose Bowl në Pasadena, rreth 20 milje larg, ishte stadiumi i finales së Kupës së Botës 1994 dhe finales së Kupës së Botës për Femra në vitin 1999.
Estadio Akron (Estadio Guadalajara)
Kapaciteti: 48.000 vende
Vendndodhja: Guadalajara, Meksikë
Ndeshjet:
- Koreja e Jugut – Çekia (11 qershor)
- Meksika – Koreja e Jugut (17 qershor)
- Kolumbia – Kongo (23 qershor)
- Uruguai – Spanja (26 qershor)
Çfarë duhet të dini:
Stadiumi u hap në vitin 2010 dhe është shtëpia e klubit Chivas Guadalajara.
Ai u inaugurua me një ndeshje miqësore kundër Manchester United.
Estadio Akron organizoi ceremonitë hapëse dhe mbyllëse të Lojërave Panamerikane të vitit 2011.
Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México)
Kapaciteti: 83.000 vende
Vendndodhja: Mexico City
Ndeshjet:
- Meksika – Afrika e Jugut (11 qershor)
- Kolumbia – Uzbekistani (17 qershor)
- Meksika – Çekia (24 qershor)
- 1/16 e finales (30 qershor)
- 1/8 e finales (6 korrik)
Çfarë duhet të dini:
Azteca është stadiumi ku do të zhvillohet ndeshja hapëse e Kupës së Botës 2026.
I hapur në vitin 1966, ai ka hyrë në histori si stadiumi që ka organizuar finalet e Botërorit 1970 dhe 1986.
Në finalen e vitit 1970 ishin të pranishëm 107.412 spektatorë, ndërsa në atë të vitit 1986 plot 114.600. Kapaciteti është zvogëluar pas disa rinovimeve të njëpasnjëshme.
Stadiumi njihet zyrtarisht si Estadio Banorte.
Ai ka lidhje me sistemin e metrosë dhe tramvajit të kryeqytetit meksikan.
Ndodhet në një lartësi prej rreth 2.200 metrash mbi nivelin e detit, çka paraqet sfidë të madhe për ekipet që vijnë nga zona me lartësi të ulët.
Aktualisht stadiumi përdoret nga Club América dhe Cruz Azul, ndërsa më parë ka qenë shtëpia e Atlante, Atlético Español dhe Necaxa.
Estadio BBVA (Estadio Monterrey)
Kapaciteti: 53.500 vende
Vendndodhja: Monterrey, Meksikë
Ndeshjet:
- Tunizia – Suedia (14 qershor)
- Tunizia – Japonia (20 qershor)
- Koreja e Jugut – Afrika e Jugut (24 qershor)
- 1/16 e finales (29 qershor)
Çfarë duhet të dini:
Stadiumi u hap në vitin 2015 dhe është shtëpia e klubit Monterrey.
Monterrey konsiderohet një nga qytetet më të nxehta të këtij Botërori, me temperatura që shpesh kalojnë 32 gradë Celsius.
Stadiumi ka një arkitekturë futuriste që i ngjan gushëve të një peshku dhe ofron pamje spektakolare drejt vargmaleve Cerro de la Silla.
BMO Field (Toronto Stadium)
Kapaciteti: 45.000 vende
Vendndodhja: Toronto, Kanada
Ndeshjet:
- Kanadaja – Bosnja dhe Hercegovina (12 qershor)
- Gana – Panamaja (17 qershor)
- Gjermania – Bregu i Fildishtë (20 qershor)
- Panamaja – Kroacia (23 qershor)
- Senegali – Iraku (26 qershor)
- 1/16 e finales (2 korrik)
Çfarë duhet të dini:
BMO Field është ndërtuar në vendin ku më parë ndodhej Exhibition Stadium, ish-shtëpia e Toronto Blue Jays dhe Toronto Argonauts.
Stadiumi u hap në vitin 2007 dhe është shtëpia e skuadrës së MLS-së nga Toronto, si dhe e Argonauts.
Kapaciteti i tij i zakonshëm është 28.180 vende, por për Kupën e Botës është zgjeruar në 45.000 me tribuna të përkohshme.
Stadiumi mund të arrihet lehtësisht me tramvaj dhe tren.
BC Place (BC Place Vancouver)
Kapaciteti: 54.000 vende
Vendndodhja: Vancouver, British Columbia
Ndeshjet:
- Australia – Turqia (13 qershor)
- Kanadaja – Katari (18 qershor)
- Zelanda e Re – Egjipti (21 qershor)
- Kanadaja – Zvicra (24 qershor)
- Belgjika – Zelanda e Re (26 qershor)
- 1/16 e finales (2 korrik)
- 1/8 e finales (7 korrik)
Çfarë duhet të dini:
BC Place u hap në vitin 1983 dhe është shtëpia e Vancouver Whitecaps në MLS dhe BC Lions në CFL.
Whitecaps kanë paralajmëruar mundësinë e largimit nga stadiumi në të ardhmen.
Një rinovim i madh i nisur në vitin 2010 e transformoi çatinë e stadiumit nga fikse në të lëvizshme.
Stadiumi ndodhet në qendër të Vancouverit dhe ka lidhje direkte me rrjetin hekurudhor SkyTrain.
Për Botërorin është instaluar bar natyral mbi sipërfaqen artificiale.
BC Place ishte stadiumi i finales së Kupës së Botës për Femra në vitin 2015 dhe gjithashtu organizoi ceremonitë hapëse dhe mbyllëse të Lojërave Olimpike Dimërore të vitit 2010.
/Telegrafi/