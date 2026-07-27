Përzgjedhja javore: katër mundësi për banim dhe investim
Nëse po kërkoni një pronë për banim apo një mundësi investimi, përzgjedhja e kësaj jave sjell katër oferta që kanë tërhequr interes të lartë në Telegrafi Real Estate.
Nga banesat në lagje të njohura të Prishtinës, te një shtëpi e gatshme për banim dhe një truall me potencial zhvillimi në Brezovicë, secila pronë ofron karakteristika të ndryshme për nevoja dhe plane të ndryshme.
Banesë 80m² në shitje në Bregun e Diellit
Ndër pronat që kanë zgjuar më së shumti interes këtë javë është banesa me sipërfaqe prej 80m² në Bregun e Diellit.
Renditja funksionale e hapësirave dhe pozita në një nga lagjet më të konsoliduara të Prishtinës e bëjnë atë një zgjedhje të përshtatshme për banim familjar. Afërsia me shkolla, çerdhe, transport urban, dyqane dhe shërbime të tjera ofron qasje të lehtë në nevojat e përditshme dhe komoditet më të madh për banorët.
Banesë 60m² në shitje në Ulpianë
Pjesë e përzgjedhjes javore është edhe banesa prej 60m² në Ulpianë, një prej lagjeve më të kërkuara për banim në kryeqytet.
Pozita e favorshme, qasja e shpejtë në qendër dhe afërsia me shërbime të ndryshme e bëjnë këtë pronë të përshtatshme si për banim personal, ashtu edhe për investim me qëllim të dhënies me qira.
Shtëpi 360m² në shitje në Bërnicë të Epërme
Për familjet që kërkojnë më shumë hapësirë dhe privatësi, në Bërnicë të Epërme ofrohet për shitje një shtëpi me sipërfaqe prej 360m².
Prona është e mobiluar dhe e gatshme për banim, duke shmangur nevojën për investime të menjëhershme në mobilim. Sipërfaqja e madhe dhe organizimi i ambienteve krijojnë kushte të përshtatshme për një familje me kërkesa më të mëdha për hapësirë.
Truall 2.2 hektarë në shitje në Brezovicë
Përzgjedhjen e përmbyll trualli me sipërfaqe prej 2.2 hektarësh në Brezovicë, një prej zonave malore me interes të lartë për zhvillim turistik.
Sipërfaqja e konsiderueshme krijon mundësi për ndërtimin e vilave, njësive akomoduese apo projekteve të tjera investuese, varësisht nga kushtet urbanistike dhe planet e zhvillimit.
Truall 2.2 hektarë në shitje në Brezovicë – mundësi investimi në një nga zonat më atraktive malore #15936
Këto katër prona përfshijnë alternativa për banim familjar, investim dhe zhvillim afatgjatë në Prishtinë dhe jashtë saj.
Zbuloni më shumë rreth këtyre pronave, shikoni fotografitë dhe gjeni ofertën që ju përshtatet në Telegrafi Real Estate.