14-vjeçari ndihmon policinë britanike për një telefonatë të rreme, aeroplanët luftarakë u ngritën në ajër për të interceptuar fluturaken e Qatar Airways që po shkonte drejt Mançesterit
Një djalë po ndihmon një hetim policor pasi një kërcënim i rremë iu bë një aeroplani që po shkonte drejt aeroportit të Mançesterit.
Dy Typhoon u ngritën nga Coningsby në Lincolnshire të premten për të kapur fluturimin e Qatar Airways, pasi ai u kërcënua nga ajo që rezultoi të ishte një mashtrim, tha Ministria britanike e Mbrojtjes.
Menjëherë pasi Boeing 777 - fluturimi 23 nga kryeqyteti i Katarit, Doha - hyri në hapësirën ajrore të Mbretërisë së Bashkuar të premten në mbrëmje, ai u kap nga aeroplanët luftarakë mbi Nottingham.
Nats, ish-Shërbimet Kombëtare të Trafikut Ajror, tha se mori kërcënimin rreth orës 6 pasdite dhe shkaktoi një përgjigje që përfshinte policinë, forcat ajrore dhe autoritetet e aeroportit.
Por shoqërimi i Typhoon u anulua para se fluturimi të arrinte në Mançester.
Aeroplani u ul në mënyrë të sigurt dhe policia tha se nuk kishte kërcënim për pasagjerët ose ekuipazhin.
Policia e Greater Manchester tha se një djalë 14-vjeçar nga Bolton, i cili nuk ishte në bordin e fluturimit, po 'ndihmon oficerët me hetimet e tyre'.
Kryeinspektori Gary Homa tha se mashtrimi ishte 'krejtësisht i papranueshëm' dhe çdo shqetësim sigurie i raportuar u 'trajtua jashtëzakonisht seriozisht' nga forca e rendit.
Ai shtoi se thirrjet mashtruese mund të shkaktojnë "ndërprerje të konsiderueshme, të devijojnë burimet jetësore të shërbimit të emergjencës dhe të krijojnë shqetësim të panevojshëm për pasagjerët, ekuipazhin dhe publikun e gjerë".
"Për fat të mirë, ky incident përfundoi në mënyrë të sigurt, por bërja e raportimeve të rreme nuk është shaka dhe mund të ketë pasoja serioze.
Ne gjithmonë do t'i hetojmë incidentet e këtij lloji në tërësi dhe do të ndërmarrim veprime të forta aty ku janë kryer vepra penale", tha ai.
Një zëdhënës i forcave ajrore tha se nisi një "alarm reagimi të shpejtë" për një fluturim të Qatar Airways i cili "po shkaktonte shqetësim tek autoritetet civile".
"Incidenti u zgjidh dhe avioni u ul në mënyrë të sigurt në aeroportin e Mançesterit", shtoi forca.
Ekipet tokësore të emergjencës pritën ndërsa aeroplani u ul, por ai u drejtua në mënyrë të sigurt drejt portës së tij, duke mbërritur në orën 7.45 të mbrëmjes.
Një zëdhënës i Qatar Airways tha se fluturimit 23 "iu sigurua një shoqërues për një pjesë të udhëtimit të tij para uljes pas një njoftimi sigurie nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar".
"Në asnjë moment avioni nuk ishte në rrezik dhe operacionet normale vazhduan në bord gjatë gjithë kohës. Fluturimi u ul në mënyrë të sigurt dhe të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi zbritën pa incidente", shtoi ai.
"Siguria dhe mbrojtja e pasagjerëve dhe ekuipazhit tonë mbetet përparësia jonë më e lartë. I falënderojmë pasagjerët tanë për mirëkuptimin e tyre", theksuan ndër tjera. /Telegrafi/