Treni del jashtë binarëve në Britani, raportohet për të lënduar
Dy persona janë plagosur rëndë pasi një tren pasagjerësh doli nga shinat mes Haywards Heath dhe Lewes, në East Sussex të Britanisë së Madhe, duke shkaktuar një reagim të madh të shërbimeve emergjente.
Nëntë pasagjerë të tjerë kanë pësuar lëndime më të lehta. Të gjithë pasagjerët janë evakuuar në mënyrë të sigurt nga treni, ndërsa disa prej të plagosurve janë dërguar në spitalet lokale, shkruan theguardian.
Ngjarja ndodhi pak para orës 16:00, kur shërbimi i kompanisë Southern, që udhëtonte nga Victoria në Londër drejt Eastbourne, doli nga shinat. Pamjet ajrore tregojnë se tre nga tetë vagonët e trenit janë përmbysur në anë të shinave.
Policia britanike e transportit e ka shpallur incidentin ngjarje madhore, ndërsa Dega për Hetimin e Aksidenteve Hekurudhore (RAIB) ka nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e aksidentit.
Aksidenti ka shkaktuar ndërprerje të mëdha në transportin hekurudhor. Aktualisht nuk ka trena mes Brighton dhe Lewes, Haywards Heath dhe Lewes, si dhe mes Seaford/Eastbourne dhe Lewes. Pasagjerëve u është kërkuar të shtyjnë udhëtimet ose të përdorin rrugë alternative.
Southern ka paralajmëruar gjithashtu pasagjerët që udhëtojnë drejt aeroportit Gatwick të llogarisin të paktën 150 minuta shtesë për udhëtimin. /Telegrafi/