Roth: E kuptoj zhgënjimin e Kosovës, por largimi i flamurit ukrainas ishte gabim
Vendimi i Komunës së Prishtinës për ta larguar sloganin “Free Ukraine” nga qendra e kryeqytetit ka nxitur reagime të shumta, pasi presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, gjatë vizitës së tij në Beograd, ritheksoi se qëndrimi i Kievit për mosnjohjen e Kosovës mbetet i pandryshuar.
Largimi i flamurit dhe sloganit që ishin vendosur në kryeqytet që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës u interpretua si një reagim ndaj deklaratave të presidentit ukrainas.
Slogani u hoq nga objekti i Grand Hotelit në Prishtinë, ku kishte qëndruar për rreth katër vjet.
Gazetari Michael Martens e ka komentuar këtë zhvillim përmes një postimi në rrjetin social X.
“Jo më flamur ukrainas në Prishtinë. Disa shënime mbi pasojat që pati vizita e presidentit ukrainas Zelenskyy në Beograd – jo në Serbi, por në Kosovë”, ka shkruar ai.
Duke e shpërndarë postimin e gazetarit gjerman, Michael Roth, ish-ministër i Shtetit për Evropën në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë dhe ish-kryetar i Komisionit për Punë të Jashtme të Bundestagut, e ka cilësuar të gabuar largimin e flamurit ukrainas.
“E kuptoj zhgënjimin e Kosovës. Presidenti Zelensky ende nuk e njeh shtetësinë e saj dhe e thotë këtë gjatë vizitës në Serbi. Kjo dhemb, pa dyshim. Por ulja e flamurit ukrainas në Prishtinë ishte prapëseprapë e gabuar. Kjo minimizon luftën brutale të Rusisë dhe luftën e ukrainasve për liri”, ka shkruar Roth.
Gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Serbi, Zelenskyy deklaroi se Ukraina vazhdon ta respektojë integritetin territorial të partnerëve të saj dhe se politika e Kievit ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar.
Ai theksoi se Ukraina mbështetet në parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe falënderoi Serbinë për mbështetjen ndaj integritetit territorial të Ukrainës, përfshirë edhe çështjen e Krimesë.
Deklaratat e presidentit ukrainas shkaktuan reagime të menjëhershme në Kosovë, ku autoritetet lokale dhe zyrtarë të institucioneve shprehën pakënaqësi për qëndrimin e Kievit, duke kërkuar që Ukraina ta rishqyrtojë politikën e saj ndaj shtetësisë së Kosovës./Telegrafi.
I get Kosovo’s frustration. 🇺🇦 President Zelensky still won’t recognise its statehood, and he says so while visiting Serbia🤪. That stings, no doubt. But taking down the Ukrainian flag in Pristina was still wrong. It downplays Russia’s brutal war + Ukrainians’ fight for freedom. https://t.co/RVN0zYTUvZ
— Michael Roth 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) August 13, 2026