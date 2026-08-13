Afati për subvencionimin e teksteve shkollore skadon nesër, mbi 179 mijë aplikime
Ministria e Arsimit u ka bërë thirrje prindërve dhe kujdestarëve ligjorë të aplikojnë për subvencionimin e teksteve mësimore dhe materialeve shkollore, pasi afati i aplikimit përfundon nesër.
Afati, i cili fillimisht ishte caktuar të mbyllej më 9 gusht, është shtyrë për shkak të interesimit dhe kërkesave të prindërve që nuk kishin arritur të aplikonin në kohë.
"Deri sot, për subvencionimin e teksteve mësimore dhe materialeve shkollore, kanë aplikuar gjithsej 179 mijë prindër në platformën eKosova, ndërsa afati përfundimtar për mbylljen e aplikimeve është dita e nesërme", tha Anita Kadriu, drejtore e Departamentit për arsim paraunviversitar në Ministri të Arsimit.
"Ministria e Arsimit, e ka shtyer afatin për palikimin e prindërve i cili ishte paraparë të mbyllej me 9 gusht deri më nesër në mundësi që t'ju japim mundësi të gjithë prindërve që të aplikojnë", shtoi ajo./RTK