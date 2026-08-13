Haziri: LVV e shndërroi sallën e Kuvendit në zallamahi, nuk bëhet han ku ka sharje e thirrje për vrasje
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri, ka reaguar pas zhvillimeve të fundit në sallën e Kuvendit të Kosovës, duke kritikuar ashpër situatën e krijuar gjatë seancës plenare.
Haziri ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje se ka kontribuar në tensionimin e situatës në Kuvend, duke thënë se salla plenare nuk duhet të shndërrohet në hapësirë ku dominojnë fyerjet dhe thirrjet kërcënuese.
“E patë qysh n'pikë t’ditës VV e shndërroi sallën e Kuvendit të Republikës në zallamahi!”, ka shkruar Haziri.
Ai ka theksuar se Kuvendi i Kosovës duhet të ruajë dinjitetin institucional dhe se debatet politike nuk duhet të shoqërohen me sharje apo thirrje për dhunë.
“Salla plenare e Kuvendit të Republikës nuk bën të kthehet në han ku vlojnë sharjet e thirrjet për vrasje”, ka deklaruar ai.
Haziri ka komentuar edhe raportet me mërgimtarët, duke thënë se, sipas tij, përplasjet nuk duhet të drejtohen ndaj tyre, por ndaj atyre që, siç shprehet ai, pengojnë punën e deputetëve dhe lejojnë gjuhë fyese e kërcënuese.
“Ne nuk duhet të ballafaqohemi me mërgimtarët, por me ata që e mbajnë derën e mbyllun për deputetë dhe me ata hapin dyer për sharje e thirrje për vrasje!”, ka shkruar deputeti i LDK-së.
Në fund, Haziri ka përsëritur qëndrimin e LDK-së se partia nuk kërkon poste për konstituimin e institucioneve, por thotë se synon të luajë rolin e saj institucional në funksion të zgjedhjes së Presidentit dhe funksionalizimit të institucioneve.
“Gjithçka për Republikën. LDK nuk kërkon asgjë pos rolit të saj shtetnor për konstituimin e Kuvendit dhe zgjedhjen e Presidentit”, ka përfunduar Haziri.