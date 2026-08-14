Deputetët e PDK-së sërish para Qeverisë: Do të vazhdojmë deri në rikthimin e rendit kushtetues
Deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës edhe sot po qëndrojnë para Qeverisë së Kosovës.
Ata po kërkojnë që kryeministri në detyrë, Albin Kurti të jetë në Kuvend për konstituimin e legjislativit.
“Edhe sot jemi para Qeverisë për t’i thënë Albin Kurtit dy gjëra:
E para: në këtë ndërtesë je uzurpator.
E dyta: eja në Kuvend që ta konstituojmë atë. Hape rrugën për funksionimin e institucioneve.
Do të vazhdojmë deri në rikthimin e rendit kushtetues dhe fitoren e Republikës”, theksuan deputetë të PDK-së. /Telegrafi/
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