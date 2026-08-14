Deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës edhe sot po qëndrojnë para Qeverisë së Kosovës.

Ata po kërkojnë që kryeministri në detyrë, Albin Kurti të jetë në Kuvend për konstituimin e legjislativit.




“Edhe sot jemi para Qeverisë për t’i thënë Albin Kurtit dy gjëra:

E para: në këtë ndërtesë je uzurpator.

E dyta: eja në Kuvend që ta konstituojmë atë. Hape rrugën për funksionimin e institucioneve.

Do të vazhdojmë deri në rikthimin e rendit kushtetues dhe fitoren e Republikës”, theksuan deputetë të PDK-së. /Telegrafi/



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