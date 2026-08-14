Spotify vendos etiketë për artistët e krijuar nga AI
Spotify ka njoftuar një etiketë të re për artistët e krijuar me inteligjencë artificiale, të quajtur “AI Persona”, e cila synon t’u sinjalizojë dëgjuesve se identiteti i një artisti mund të jetë gjeneruar nga inteligjenca artificiale dhe se “nuk përfaqëson një person real”, njoftoi kompania. Kjo etiketë do të nisë të shfaqet në mesin e shtatorit.
Është interesante se kjo nuk do të zbatohet vetëm për profilet e artistëve që vetëdeklarohen si “AI Persona”. Spotify do ta vendosë atë edhe në profile të tjera “relevante”, pasi kompania thotë se është e përqendruar në promovimin e muzikës së artistëve autentikë që ndërtojnë karrierë në industrinë e muzikës.
Sipas cilësimeve fillestare, gjithçka që krijohet nga këto “AI Persona” do të përjashtohet nga të gjitha rekomandimet editoriale ose algoritmike. Megjithatë, përdoruesit që i ndjekin këta artistë do të vazhdojnë ta marrin muzikën e tyre në rekomandime.
Artistët tashmë mund të deklarohen vetë si “AI Persona”, ndërsa Spotify do të shqyrtojë gjithashtu profilet e artistëve dhe do të identifikojë ata, identiteti publik i të cilëve, përfshirë emrin dhe fotografitë e profilit, “duket se përfaqëson identitete fotorealiste të gjeneruara nga inteligjenca artificiale”.
Në mesin e shtatorit, etiketa “AI Persona” do të shfaqet në profilet e artistëve, në një baner dhe në seksionin “About”, në rezultatet e kërkimit dhe pranë këngëve brenda listave të dëgjimit.
Kur një përdorues të klikojë mbi këtë etiketë, do të mund të shohë nëse artisti është vetëdeklaruar si “AI Persona” apo nëse Spotify e ka shqyrtuar profilin e tij dhe ka marrë një “vendim të informuar”.
Në rastin e dytë, artistët do të kenë mundësi të paraqesin ankesë. Në muajt e ardhshëm, edhe përdoruesit e Spotify-t do të kenë mundësi të raportojnë profilet e artistëve për të cilët besojnë se janë “AI Persona”.
Spotify thekson se etiketa “AI Persona” i referohet identitetit publik të artistit dhe jo mënyrës se si është krijuar muzika. Për më shumë informacion rreth mënyrës së krijimit të muzikës, Spotify ofron funksionet AI Credits dhe SongDNA.
Kompania thotë se qasja e saj ndaj inteligjencës artificiale do të vazhdojë të zhvillohet në përputhje me ekosistemin e përgjithshëm muzikor. Spotify synon që në rekomandimet e saj të mos përfshijë “spam, përmbajtje me cilësi të ulët ose përmbajtje të krijuar me përpjekje minimale”. /Telegrafi/